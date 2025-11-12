Gorenaren arabera, HMEIei lotutako hipoteken gardentasuna kasuz kasu ebaluatu behar da
Auzitegiak zehaztu du hipoteka-klausulen gardentasuna eta gehiegikeria posiblea kontsumitzaileari emandako informazioaren eta kontratu bakoitzaren baldintza jakinen araberakoak izango direla, baina adierazi du indize hori erabiltzeak ez duela berez "fede ona urratzen" denik esan nahi, indize ofiziala delako, eta urteetan egokitzat jo baita.
Auzitegi Gorenak ebatzi duenez, ez dago Hipoteka Maileguen Erreferentzia Indizea lotutako hipoteken gardentasunari buruz erantzun bakar bat ematerik, gehiegikeria egon den ala ez ebazteko kontratu bakoitzaren baldintza konkretuei erreparatu behar baitzaie.
Indizea 2013 eta 2016 artean hasi zen korapilatsu suertatzen. % 2 inguruan egonkortu zenean Euriborra —indizerik erabiliena— jaisten hasi baitsen, balio negatiboetara jo ere egin zuen; horren ondorioz, erabiltzaile askok abusuzkotzat jo zuten eta errekurritzen hasi ziren.
Aurrez, Europako justiziak azaldu zuen herrialde bakoitzeko epaileei dagekiola kasu bakoitza gardentasunez komertzializatu zen ala abusurik egin zen ebaztea, baina ez zuen indizea bera baliogabetu edo ilegaltzat jo.
Orain, azaroaren 11ko bi ebazpenen bitartez, Goreneko Arlo Zibileko salak aztertu du maileguen interesak indize horren bitartez ezartzen dituzten klausulak egokiak ote diren. Era berean, berretsi du ematen zaion informazioa ulertzeko "aski argia" den kontsumitzaile arruntaren ikuspegitik egin behar dela gardentasunaren balorazioa.
Auzitegiaren iritziz, indizea Estatuko Aldizkarian argitaratze hutsarekin beteko litzateke, berez, gardentasunaren betebeharra, beti ere erakundeak bezeroari horren berri eman badio. Gaineratu duenez, banketxeak ez dio bezeroari indizearen kalkulu-formula edo eboluzio historikoaren berri eman behar, beti ere informazio hori eskuragarri badago.
Klausulak gehiegikeriazkoak diren ala ez diren zehazteko, Gorenak gogorarazi duenez, banku-agintariek ontzat jo duten indize ofizial bat erabiltzeak "ez du, bere horretan, fede ona urratzen"; are gehiago, nabarmendu du urteetan egokitzat jo zela indize hori babes ofizialeko etxebizitzak finantzatzeko orduan.
Horregatik guztiagatik, auzitegiak ebatzi du klausula horiek bidezkoak diren ala ez banan bana aztertu behar dela. Magistratuek gaineratu dutenez, kontsumitzailearen kalterako desoreka egotea ez dago erreferentziazko indizearen mende, klausula horretatik ondorioztatzen den interes-tasaren mende baizik.
Salak ondorioztatu duenez, ez da zuzena hitzartutako diferentziala indizeari aplikatzearen ondoriozko zenbatekoa eta Euriborrari diferentzial hori bera gehitzearen emaitza konparatzea.
Sindikatuaren hitzetan, aurrekontuak “ez dira hedakorrak” eta, “benetako ahalmen ekonomikoa ezagututa”, % 1,3 soilik haziko dira, ez iragarritako % 4,1a.