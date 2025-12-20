Akordioa

Zumaiako alkateak zoriondu egin ditu Balenciaga ontziolaren negoziazioan parte hartu duten alde guztiak

18:00 - 20:00
EITB

Zumaiako alkateak zorionak eman dizkie Balenciaga ontziolaren negoziazioan parte hartu duten alde guztiei, eta aipamen berezia egin die langileei.

Zumaia Industria Gipuzkoa Ekonomia

