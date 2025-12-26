Zumaia
Balenciagako lan-batzordeak eta Abu Dhabi Ports taldeak soldatak % 5 jaitsiko dituen akordioa sinatu dute

Langileek joan den astean onartu zuten erosketa akordioa. Ontziolak Gipuzkoako portuan jarraituko duela bermatuko du.

Azken eguneratzea

Balenciaga ontziolen lan-batzordeak eta Abu Dhabi Ports taldeak Zumaiako (Gipuzkoa) konpainia erosteko akordioa sinatu dute, eta, horren bidez, langileek soldatak jaistea onartu dute.

Egungo itunaren barruan dago akordioa, eta indarrean jarraituko du 2028ra arte. Esparru horren barruan, soldatari dagokionez, % 5eko murrizketa sartu dute; gainera, hurrengo hiru urteetan izoztuta izango dute. Batzordeak bonus sistema bat negoziatzea aurreikusten du.

Enpresak 59 langile ditu. Aurreko astean, hilaren 20an, baldintza horiek onartu zituzten batzar batean. Enpresak ere baldintza horiek sinatu ditu. Eragiketak 11,2 milioi euroko balioa du, eta Gipuzkoako ontziolaren instalazioetan industria-jardueraren jarraipena bermatzen du.

Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailak proposamen bat egin berri du Balenciaga Shipyardi Zumaiako portua okupatzeko emakida emateko, 10 urteko hasierako epean (luzatu daiteke), ustiapen-bermea emateko (190.000 euro) eta dagozkion tasen urteko ordainketa egiteko. Zumaiako portua itsasontziak eraikitzeko eta konpontzeko erabili beharko dute.

