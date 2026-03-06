EKIALDE HURBILA
Kezka kamioilarien artean, erregaien prezioaren igoera dela eta: "Urre likidoa daramagu; lapurretak hasiko dira"

Preocupación entre los camioneros ante la fuerte subida del precio de los carburantes: “Llevamos oro líquido; van a empezar los robos”
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ekialde Hurbileko gerrak eragin zuzena du garraion, eta laster zabaldu daiteke eguneroko bizitzako beste eremu batzuetara. Kamioilariak oso kezkatuta daude prezioak astebetean izan duen igoera handiagatik.

Petrolio Iran Ekonomia

