Sevillako aire-kontrolatzaileek Realaren Kopako finalari eragingo liokeen greba baten arriskuaz ohartarazi dute
Sevillako aireportuko aire-kontrolatzaileek ohartarazi dutenez, euren enpresa, Servicios Aeronáuticos Navegación y Control (Saerco), grebara "bultzatzen" ari da langileak, eta baliteke horrek eragina izatea aireportuko trafikoan, Realak apirilaren 18an Atletico Madrilen aurka jokatuko duen Errege Kopako finalean.
Pablo Gomez Junquera Aire Kontrolatzaileen Batasun Sindikaleko (USCA) bozeramaileak enpresari leporatu dio ez duela negoziatu nahi Sevillako dorrean gaur egun dauden langileen kopurua handitzeko. 2021ko irailean, enpresak kontratua eskuratu zuenean, 16 kontrolatzaile zeuden, eta 10 daude gaur egun.
"Gai ekonomikoekin zerikusirik ez duen akordio batera iristeko ahaleginak egin arren, enpresak greba berehala deitzera bultzatzen gaitu", esan du bozeramaile sindikalak, eta "Apirileko Azokan eta Errege Kopako finalean eragina" izan dezakeela ohartarazi aurretik.
Saercok Sevillako dorrearen esleipena du 1.900 oinetik beherako gailuentzat, eta aireportuko sarrera-irteerako hegaldiak ikuskatzeaz gain, 061eko helikopteroa eta hiriko eta inguruko aire-trafiko guztia gainbegiratzearen ardura dute.
