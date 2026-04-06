1.033.410 kotizatzaile zeuden martxoan Euskadin, otsailean baino 5.003 gehiago eta 2025eko martxoan baino 10.971 gehiago
Langabeziari dagokionez, martxoan 107.173 pertsona zeuden Lanbiden erregistratuta, otsailean baino 179 gehiago eta duela urtebete baino 1.141 gutxiago.
Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak gaur argitaratutako datuen arabera, Euskadin martxoan 1.033.410 pertsona zeuden Gizarte Segurantzan erregistratuta, aurreko hilabetean baino 5.003 pertsona gehiago (+ % 0,49).
Urte-arteko datuari begiratuta, berriz, 2025eko martxoan baino 10.971 langile gehiago daude EAEn (+ % 1,07).
Bi kasuetan ere, afiliatuen kopurua Estatuko bataz bestekoaren azpitik geratu da, izan ere Estatu espainiarrean otsailetik % 0,98 hazi da kotizatzaile kopurua eta % 2,46 iazko hil beretik.
179 langabe gehiago
Bestalde, Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak eta Eusko Jaurlaritzak astelehenean publiko egindako langabezia-datuen arabera, martxoan 107.173 pertsona zeuden Lanbiden izena emanda, otsailean baino 179 pertsona gehiago, beraz (+ % 0,17).
Hala ere, 2025eko martxoarekin konparatuta, langabe kopuruak behera egin du EAEn, zehazki iaz baino 1.141 lagun gutxiago (- % 1,05) daude langabezia.
Estatuan oro har, 2.419.712 lagun daude langabezian, % 0,94 egin du behera aurreko hiletik. Erkidego guztietan egin du behera, Euskadin, Madrilen eta Kanarietan izan ezik.
