Alquiler Segurok auzitegietara eramango du Kontsumo Ministerioak abusuzko praktikengatik ezarritako 3,6 milioiko isuna

Pablo Bustinduyren Ministerioaren ustez, higiezinen agentziak sei arau-hauste oso larri eta larri bat egin ditu, "merkatuko nagusitasuna baliatuz", kontsumitzaileen eskubideak urratuta.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, comparece ante los medios, en la sede del Ministerio, a 8 de abril de 2026, en Madrid (España). El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ratificado la multa de 3,6 millones de euros que impuso a Alquiler Seguro por prácticas "abusivas" contra sus inquilinos tras resolver el recurso de alzada interpuesto por la inmobiliaria. Eduardo Parra / Europa Press 08/4/2026
Pablo Bustinduy ministroa prentsaurrekoan. Argazkia: Europa Press.
Agentziak | EITB

Alquiler Seguro higiezinen enpresak jakinarazi duenez, epaitegietan errekurrituko du Eskubide Sozialak, Kontsumo eta 2030 Agenda Ministerioak asteazken honetan,  "maizterren aurka abusuzko ekintzak” egiteagatik, baieztatu duen 3,6 milioi euroko isuna.

Enpresaren ustez, Ministerioaren ebazpena "bidegabea eta arbitrarioa" da, eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarriko duela aurreratu du. Ematen dituen zerbitzu guztiak legezkoak direla defendatu du, eta azpimarratu du hala berretsi dutela orain arte lau epai judizialek.

Pablo Bustinduy ministroak berak sinatu duen ebazpenaren berri eman du Ministerioak asteazken honetan. Ebazpen horrek irmo bihurtu du 2025ean higiezinen agentzia honen aurka proposatutako isuna, eta berretsi egin ditu Facuak, Maizterren Sindikatuak eta OCUk jarritako hainbat salaketaren ondorioz Kontsumoko Zuzendaritza Nagusiak ireki zuen zehapen-espedientearen ondorioak.

Ebazpenaren arabera, higiezinen agentziak sei arau-hauste oso larri eta arau-hauste larri bat egin zituen, “merkatuko nagusitasuna aprobetxatuz” kontsumitzaileen eskubideak urratu zituelako.

Hainbat ekintza zigortu dira; hala nola maizterrari ezartzea jabeari dagozkion kostuak, errentariari arreta emateko zerbitzua inposatzea, etxeko asegurua nahitaez kontratatzera behartzea edota errentariari egotzi ezin zaizkion erreklamazioengatiko karguak ezartzea.

Halaber, zigortu egiten du kontratuetan gehitzea berankorren edo ordaintzen ez dutenen fitxategietan sartzeko aukera, zor galdagarririk izan gabe, baita kontratu batzuetan atzera egiteko eskubidea mugatzea ere.

Ezarritako isuna 3,6 milioi eurokoa da orotara, baina hainbat kopurutan banatzen da arau-haustearen arabera. Halaber, zuzenketak egitera eta abusuzko klausulak ezabatzera behartzen du enpresa.

Ministerioak jakinarazi duenez, beste higiezinen agentzia bati antzeko gertakariengatik irekitako beste espediente bat ikertzen jarraitzen dute.

Etxebizitza Espainiako gobernua Kontsumoa Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

BILBAO, 01/04/2026.- El delegado de ESK en Tubos Reunidos, Gorka Abascal, muestra el escrito que han entregado en las oficinas de la acería en Bilbao, en el que el Comité de Empresa reclama a la dirección la retirada del ERE que afecta a 285 trabajadores. EFE/Jon Ander Santamaria
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Tubos Reunidoseko enpresa batzordeak "inplikazioa" eskatuko dio Jaurlaritzari, asteazkenean egingo duten bileran

Gorka Abascal ESK sindikatuko ordezkari eta enpresa batzordeko kideak adierazi duenez, bilerara jarrera positibo eta arduratsuarekin joango dira, Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako Gobernuaren arteko negoziazioak nola doazen ezagutzeko asmoz. Enpresak bere zorraren erdia Espainiako Gobernuarekin dauka, zehazki, SEPI Industria Partaidetzarako Espainiako Sozietatearekin. 

Gehiago ikusi
