Bidarten chikungunya bigarren kasu autoktonoa antzeman dute, tigre-eltxoek transmititzen duten gaixotasuna

Ipar Euskal Herriko autoritateek herria fumigatuko dute larunbat goizaldean, abuztuaren 9an, 03:00etan.

Frantziako Eskualdeko Osasun Agentziak Bidarten (Lapurdi) chikungunya kasu autoktono berri bat detektatu dutela jakinarazi du. Beraz, Euskal Herrian tigre-eltxoak kutsatutako gaixotasunaren bigarren kasu autoktonoa litzateke.

Agentziak Ipar Euskal Herriko agintariei jakinarazi zienez, chikungunya zuen pertsona batek duela gutxi bisitatu zuen herria. Horren ostean, beste pertsona bat kutsatu da.

Honakoa, beraz, kasu autoktonoa litzateke; hau da, kutsatutako eremu batera bidaiatu gabe hartu du gaixotasuna, alegia, herri berean kutsatuta.

Hori dela eta, agintariek jakinarazi dute larunbat goizaldean fumigatuko dutela herria, abuztuaren 9ko 03:00etan.

Bigarren kasua

Bidarteren kasua uztailaren 31n Hendaian detektatutako lehen kasuari gehitu behar zaio. Horrenbestez, bigarren kasua da honakoa, eta Lapurdin izan dira biak.

Lehen gaixoa Hendaiako bizilagun bat izan zen, France Bleuk argitaratutako informazioaren arabera, azken 15 egunetan inora bidaiatu ez zuena. Hala, gaixotasunaren lehenengo kasu autoktonoa izan zen.

