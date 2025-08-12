Aste Nagusia
Dozenaka pertsonak Urumea ibaia garbitu dute "altxorraren bila" berezi batean

18:00 - 20:00
Urumea ibaia garbitzea. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Aste Nagusiko egitaraua zabala da eta hiriko txoko guztietara zabaltzen da. Gaur, Loiola auzoan, 40 pertsona sartu dira urumea ibaian 15 kanoatan, "altxorraren bila" original batean parte hartzeko. Helburua ibaia garbitzea zen, eta parte-hartzaileek mota guztietako hondakinak aurkitu dituzte. 

Donostia Donostiako Aste Nagusia 2025 Jaiak Gizartea

