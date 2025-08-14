DONOSTIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

40 urte bete dira su artifizialen segurtasun-protokoloetan mugarri izan zen istripua gertatu zenetik

18:00 - 20:00
Piroteknia-istripua Donostian. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

1985eko abuztuaren 14an, milaka pertsona su artifizialez gozatzera joan ziren Donostiara Aste Nagusiko egun handiaren bezperan. "Bonba japoniar" baten karkasa bateko espoleta batek huts egin zuen eta, gorantz atera beharrean, jendearen artean eztanda egin zuen. 6 urteko haur bat hil eta 130 pertsona zauritu ziren ezbeharrean. 

Donostiako Aste Nagusia 2025 Donostia Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu