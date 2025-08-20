Gasteizko kaleetan bizi diren maliarren zati bati Gipuzkoako egoitzetan emango diete ostatu, behin behinean
Asilo politikoaren zain dauden 50 migratzaileetatik hamabost bat inguru Oñatiko edo Tolosako harrera etxeetara bideratuko dituzte. Aurrez, baina, beharrezkoa da gainezka dauden egoitza horietan lekua egitea. Jaurlaritzak bideratuko ditu lekualdaketak, baina salatu du Espainiako Gobernuari dagokiola haien zaintza eta ardura.
Gasteizko kaleetan asiloa tramitatu zain dauden maliar jatorriko herritarren zati bati Gipuzkoako egoitzetan emango diete ostatu, behin behinean. EITBk asteazken honetan jakin duenez, Zehar errefuxiatuekin lanean aritzen den erakundeak kudeatzen dituen egoitzetara eramango dituzte. Oñatiko edo Tolosako harrera etxeetara bideratuko dituzte.
Jaurlaritzak bideratuko ditu lekualdaketak, baina, salatu dutenez, Espainiako Gobernuaren eskumena da migratzaile horien zaintza eta ardura. Testuinguru horretan, Jaurlaritzak deitoratu du Espainiako Gobernuaren geldotasuna.
Uztaila amaieraz geroztik Maliko 50 bat errefuxiatuk osatutako talde bat Arabako hiriburuko kaleetan bizi da, asilo politikoaren zain, eta ahal duten lekuan egiten dute lo, kartoi edo koltxoien gainean, leku finkorik gabe. Zehar erakundeak espero du Gipuzkoako azpiegitura hauetan 14-15 herritarri aterpea eman ahal izatea.
Aurrez, baina, nahitaezkoa da gainezka dauden egoitza hauetan lekua egitea, eta Espainiako Estatuaren eskumenekoak diren bestelako egoitzetara dagoeneko asilo eskaera eginda daukaten zenbait migratzaile bideratzea da asmoa. Lekualdaketa horiek egin ahala eramango dituzte maliarrak Oñatira edota Tolosara.
Jaurlaritzak bideratu du Maliarrei ostatu emateko prozesu hau; baina salatu du eskumena ez dela berea, Espainiako Gobernuarena baizik. Euskal erakundeak ahal duten heinean egoera bideratzen laguntzen ari dira. Duela aste batzuk, adibidez, Donostiako kaleetan bizi ziren Maliko 50 bat migratzaile Oñatira eraman zituzten.
Gasteizen dauden maliarrak batuta eta antolatuta jarraitzen dute, eta asiloa lortzeko eskaeren zerrenda bat aurkeztu dute Espainiako Poliziaren komisarian. Baina hitzordua lortzea oso zaila izaten ari da.
Arabako Bolikostarren Elkartea izapideekin laguntzen ari zaie, baina onartu dute migratzaileekin lan egiten duten erakundeak gainezka daudela, eta, horregatik, euren proposamena izan da gizarte-etxeren bat aldi baterako aterpe gisa erabiltzea, eskaerak ebatzi zain dauden bitartean.
Jaurlaritzaren iturriek, bien bitartean, Espainiako Gobernuaren geldotasuna salatu dute; horren ustez ez delako ari beharrezko bizkortasunez erantzuten.
