Beroak "ondorio katastrofikoak" izango ditu langileentzat etorkizunean, OMEk ohartarazi duenez
Duela gutxi argitaratutako txosten baten arabera, 2.400 milioi pertsona muturreko tenperaturen eraginpean egon daitezke lanean ari diren bitartean.
Muturreko beroa okupazio-arrisku handienetako bat bilakatzen ari da, eta "ondorio katastrofikoak" izango ditu langileentzat etorkizunean, Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) ostiral honetan ohartarazi duenez.
Erakunde hori klima-aldaketan espezializatutako Munduko Meteorologia Erakundearekin (MME) lankidetzan aritu da gai horri buruzko lehen txostena egiteko berrogeita hamar urte baino gehiagotan. Txosten horretan, giza osasunarekin lotutako alderdiak ez ezik, egoera horrek ekonomian eragiten duen kaltea ere hartzen da kontuan.
Kalkulu-ereduek adierazten dutenez, langileen produktibitatea % 2 eta % 3 artean jaisten da gradu bakoitzeko, 20 gradutik gorako Celsius gradutik gora. Hori bero-boladen testuinguruan ulertu behar da, munduko hainbat lekutan gero eta ohikoagoak eta luzeagoak baitira. Idealki, fisikoki biziak diren jarduerak 19 edo 20 graduko giro-tenperaturan egin behar dira.
Txostenaren arabera, 2.400 milioi langile (munduko guztizkoaren % 70) muturreko tenperaturen eraginpean egon daitezke lanean ari diren bitartean. Kalkulatzen da urtero 23 milioi laneko lesio inguru izaten direla muturreko beroaren ondorioz, eta hori organismoan islatzen da "estres termiko" edo "gainkarga kaloriko" baten bidez.
Nekazaritza, eraikuntza eta arrantza bezalako sektoreetako eskulangileek denbora gehiago ematen dute kanpoan, baina barnealdean lan egiten dutenek ere eragin handia izan dezakete, bereziki beroa sortzen duten makinak erabiltzen dituztenei.
NBEko adituek adierazi dutenez, iritsi da garaia Estatuko erakundeak, sektore pribatua eta sindikatuak ados jar daitezen bero-boladei erantzuteko planetan, eta enpresariak beharrezko aldaketak bultzatzeko konbentzitzeko modurik onena produktibitatearen itzulera erakustea da. Gobernuek, bestalde, lan-baldintzek osasunerako arriskurik ez dakartela bermatzeko legediak onartu behar dituzte.
Era berean, sintomak identifikatzeko eta tratatzeko hezkuntza- eta sentsibilizazio-jarduerak behar dira, oker diagnostikatu ohi baitira.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Aburtok orain arteko Aste Nagusiaren balantze positiboa egin du
BIlboko Aste Nagusia azken txanpan sartzera doa. Asteburuari begira ere, poza eta alaitasuna nagusi izatea eta bestelakoez hitz egin behar ez izatea espero du Juan Mari Aburto Bilboko alkateak.
Bederatzi atxilotu Aste Nagusiko seigarren gauean, bat ukituengatik eta beste bat genero indarkeriagatik
Hala ere, atxiloketa gehienak lapurretengatik edo ebasketengatik izan dira.
Korapilatsua eta arriskutsua, Faltzesko Piloneko seigarren entzierroa
Faltzesko Piloneko seigarren entzierroak minutu bat eta 7 segundo iraun du, eta Hipica Zahoriko zezenak izan dira protagonista. Hainbat eroriko eta estropezu izan dira ibilbidean zehar. Horien artean, hasiera-hasieran zezen batek izandako erorikoa.
Suteen egoera salatzeko manifestazioak egin dira Galizian eta Gaztela eta Leonen
Espainian baso-suteak izaten ari dira udako protagonistak. Hori dela eta, manifestazioak burutu dira Galizian eta Ponferradan, lurraldeko egoerak salatzeko eta tokian tokiko gobernuaren dimisioa eskatzeko.
67 urteko mendizale irundar bat hil da Ekialdeko Pirinioetan erorita
Istripua Calit mendian gertatu da eta hildakoarekin batera zihoan emakumea onik atera da. Hildakoa eta haren emaztea eskarmentu handiko mendizaleak dira, eta ezbeharra ikertzen ari den Jendarmeriaren arabera, ekipamendu egokia zeramaten.
Bilboko Konpatsek eraso sexisten aurkako elkarretaratzea egin dute
Arriaga Antzokiaren aurrean egindako elkarretaratze jendetsu batean, Bilboko Konpartsek azken egunetan izandako eraso sexisten aurka egin dute. Aste Nagusiaz gozatzeko gonbitea luzatu diete herritarrei, baina erasotzaileei etxean geratzeko eskatu diete.
Antonio Aretxabala, geologoa: "Mendia ustiatzen duen jendeak zaindu behar du"
Antonio Aretxabala geologoak adierazi du bereizi egin behar direla basoa ekosistema gisa eta mendia industria-ustiapen gisa, hortxe baitago arriskua. Ohartarazi du hurrengo uholdeak okerragoak izango direla inguruan, lurra higatuta dagoelako. Ohartarazi du, gainera, norbaitek baso-sute batetik onura ateratzea arriskutsua dela.
Txupinerek ere egun handia dute Aste Nagusian!
Bilboko Aste Nagusiko txupinerak gaur eguerdian bildu dira, urtero bezala, Areatzako ohiko ongietorria egiteko. Guztiek txupinak bota dituzte berriro, euren uniformea jantzita, Malu Crespok duela 40 urte jantzi zuen jaka gorri tipikoarekin.
Gizon bat atxilotu dute Gasteizen, bikotekidea etxeko hozkailuaren kontra bultzatu eta mugikorra botatzeagatik
Eraso matxista asteazken arratsaldean jazo zen, Pilar auzoko etxe batean. Emakumeak hematoma bat zuen aurpegian.