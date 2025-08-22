Krisi klimatikoa
Beroak "ondorio katastrofikoak" izango ditu langileentzat etorkizunean, OMEk ohartarazi duenez

Duela gutxi argitaratutako txosten baten arabera, 2.400 milioi pertsona muturreko tenperaturen eraginpean egon daitezke lanean ari diren bitartean.

GRAFCVA8953. VALÈNCIA, 18/08/2025.- Varios trabajadores, este lunes 18 de agosto, en una obra en el centro de València. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso de nivel rojo por altas temperaturas en el sur de Alicante, donde las máximas rozarán los 42 grados, mientras que en la mayor parte de Valencia será naranja y amarillo en Castellón, tras una noche nuevamente sofocante en muchos puntos de la Comunitat con valores por encima de los 30 grados durante la madrugada. EFE/Manuel Bruque
Arriskua kanpoko jarduerekin lotuago dagoen arren, barrualdean lan egiten duten pertsonei ere eragin handia izan diezaieke. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Muturreko beroa okupazio-arrisku handienetako bat bilakatzen ari da, eta "ondorio katastrofikoak" izango ditu langileentzat etorkizunean, Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) ostiral honetan ohartarazi duenez.

Erakunde hori klima-aldaketan espezializatutako Munduko Meteorologia Erakundearekin (MME) lankidetzan aritu da gai horri buruzko lehen txostena egiteko berrogeita hamar urte baino gehiagotan. Txosten horretan, giza osasunarekin lotutako alderdiak ez ezik, egoera horrek ekonomian eragiten duen kaltea ere hartzen da kontuan.

Kalkulu-ereduek adierazten dutenez, langileen produktibitatea % 2 eta % 3 artean jaisten da gradu bakoitzeko, 20 gradutik gorako Celsius gradutik gora. Hori bero-boladen testuinguruan ulertu behar da, munduko hainbat lekutan gero eta ohikoagoak eta luzeagoak baitira. Idealki, fisikoki biziak diren jarduerak 19 edo 20 graduko giro-tenperaturan egin behar dira.

Txostenaren arabera, 2.400 milioi langile (munduko guztizkoaren % 70) muturreko tenperaturen eraginpean egon daitezke lanean ari diren bitartean. Kalkulatzen da urtero 23 milioi laneko lesio inguru izaten direla muturreko beroaren ondorioz, eta hori organismoan islatzen da "estres termiko" edo "gainkarga kaloriko" baten bidez.

Nekazaritza, eraikuntza eta arrantza bezalako sektoreetako eskulangileek denbora gehiago ematen dute kanpoan, baina barnealdean lan egiten dutenek ere eragin handia izan dezakete, bereziki beroa sortzen duten makinak erabiltzen dituztenei.

NBEko adituek adierazi dutenez, iritsi da garaia Estatuko erakundeak, sektore pribatua eta sindikatuak ados jar daitezen bero-boladei erantzuteko planetan, eta enpresariak beharrezko aldaketak bultzatzeko konbentzitzeko modurik onena produktibitatearen itzulera erakustea da. Gobernuek, bestalde, lan-baldintzek osasunerako arriskurik ez dakartela bermatzeko legediak onartu behar dituzte.

Era berean, sintomak identifikatzeko eta tratatzeko hezkuntza- eta sentsibilizazio-jarduerak behar dira, oker diagnostikatu ohi baitira.

