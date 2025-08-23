MIGRAZIO-KRISIA
'Aita Mari' ontzia Italiako Bari portuan lehorreratu da, erreskatatutako 13 migratzailerekin

Italiako agintariak arduratuko dira orain pertsona horien etorkizunaz, duela egun batzuk Maltako uretan erreskatatu ondoren.

Aita Mariren erreskatea.

EITB

Azken eguneratzea

 

Aita Mari, Itsas Salbamendu Humanitarioa (SMH) gobernuz kanpoko erakundearen ontzia, Bariko portura heldu da larunbat honetan.

Lau egunez "urruneko portu batera" nabigatu ostean, "normaltasunez" lehorreratu ditu migratzaileak, "Italiako Poliziaren eta Gurutze Gorriaren begiradapean", SMHk ohar baten bidez jakitera eman duenez.

Aita Mari 07:00etan iritsi da Barira, eta 07:45ean lehorreratu ditu itsasoan erreskatatu dituen pertsona guztiak.

GKEak adierazi duenez, "sistematikoki" urruneko portuak egokitzea "itsasontzi humanitarioen aurkako kriminalizazio-politika da, nazioarteko itsas zuzenbidearen urraketa eta Mediterraneoan laguntza emateko oztopo zuzena".

"Europar Batasunak Libiarekin duen migrazio-ituna indartu eta mugen kudeaketa giza eskubideak urratzen dituen herrialdeen esku utzi den honetan", SMHk azpimarratu duenez, "itsasoan bizitzak salbatzea betebehar humanitario negoziaezina da", eta "ezin da inoiz delitu bihurtu".

Erreskatearen ostean, Iñigo Mijangos kapitainak komunikabideetara bidalitako mezuan azaldu duenez, erreskatatutako 13 lagunek deshidratazio, akidura eta eguzki-erredura sintomak zituzten, bi egunez itsasoan jitoan egon ondoren.

Astearte eguerdian erreskatatu zituzten. Aita Mariko tripulazioak patera bat ikusi zuen urrunean, eta larrialdietarako gailuak aktibatu ostean, Donosti txalupa uretaratu zuen migratzaileak erreskatatzeko.

Aita Marik 13 pertsona erreskatatu ditu Mediterraneo erdialdean
