Gertakaria

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon baten gorpua aurkitu dute Santurtziko portuko uretan

Herritar baten abisua jaso ondoren, Bizkaiko Foru Aldundiko suhiltzaileak, Ertzaintza, Santurtziko Udaltzaingoa eta anbulantzia medikalizatu bat bertaratu dira. Suhiltzaileek uretara salto egin dute gizona ateratzeko, baina bertan zegoen medikuak pertsona horren heriotza baieztatu du.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko Larrialdi Zerbitzuek Santurtziko portuaren inguruan flotatzen ari zen gorpu bat atera dute uretatik, gaur arratsaldeko ordu bata eta erdiak aldera deitzaile batek haren berri eman ondoren. Uretatik azkar atera duten arren, medikuak heriotza baieztatu besterik ezin izan dute egin.

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, herritarren abisua jaso ondoren, Bizkaiko Foru Aldundiko suhiltzaileak, Ertzaintza, Santurtziko Udaltzaingoa eta anbulantzia medikalizatu bat bertaratu dira. Suhiltzaileek uretara salto egin dute gizona ateratzeko, baina bertan zegoen medikuak baieztatu du hilik zegoela pertsona hori. 

Ertzaintzak begi-ikuskapena egin du eta dagokion ikerketa hasi du, gertaeraren nondik norakoak argitzen saiatzeko eta hildakoa nor den zehazteko. Gorpua Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundera eraman dute.

Santurtzi Itotzeak Bizkaia Gizartea

Albiste gehiago gizartea

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Elgarresta, Bakioko jaietan gaueko ekitaldiak kentzeari buruz: “Prebentzioaren dimentsiotik ez da ulertzen eta ez dugu zuzen ikusten”

Bakioko Udalak abuztuaren 29aren gaueko ekitaldiak bertan behera utzi ditu, “indarkeria areagotu” egin dela argudiatuta. Miren Elgarresta Emakunderen zuzendariak uste du eraso sexistak erdigunean jartzea positiboa dela, baina ez dago ados erabakiarekin. “Emakumeek espazio publikoa okupatu” behar dutela dio, “baldintza berdinekin eta segurtasun osoz”.

Gehiago kargatu