Gizon baten gorpua aurkitu dute Santurtziko portuko uretan
Herritar baten abisua jaso ondoren, Bizkaiko Foru Aldundiko suhiltzaileak, Ertzaintza, Santurtziko Udaltzaingoa eta anbulantzia medikalizatu bat bertaratu dira. Suhiltzaileek uretara salto egin dute gizona ateratzeko, baina bertan zegoen medikuak pertsona horren heriotza baieztatu du.
Euskadiko Larrialdi Zerbitzuek Santurtziko portuaren inguruan flotatzen ari zen gorpu bat atera dute uretatik, gaur arratsaldeko ordu bata eta erdiak aldera deitzaile batek haren berri eman ondoren. Uretatik azkar atera duten arren, medikuak heriotza baieztatu besterik ezin izan dute egin.
Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, herritarren abisua jaso ondoren, Bizkaiko Foru Aldundiko suhiltzaileak, Ertzaintza, Santurtziko Udaltzaingoa eta anbulantzia medikalizatu bat bertaratu dira. Suhiltzaileek uretara salto egin dute gizona ateratzeko, baina bertan zegoen medikuak baieztatu du hilik zegoela pertsona hori.
Ertzaintzak begi-ikuskapena egin du eta dagokion ikerketa hasi du, gertaeraren nondik norakoak argitzen saiatzeko eta hildakoa nor den zehazteko. Gorpua Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundera eraman dute.
Albiste gehiago gizartea
Etxera bidean dira uda Euskal Herrian igaro duten Ukrainako 95 haurrak
Autobusez abiatu dira Iruñetik, Irundik, Arrigorriagatik eta Gasteiztik. Hiru eguneko bidaia eta milaka kilometro dituzte aurretik. Txernobilgo istripuaren ondoren erradiaziotik ihes egiteko Euskal Herriko familiekin etortzen hasi ziren, baina orain gerratik aldentzea ere lortzen dute, bi hilabetez bada ere.
Maria Chivite: "Ez da gauza bera Israelen alde egotea eta Israelgo taldea izatea"
Maria Chivitek gaitzetsi ditu Espainiako Itzulian Israel-Premier Tech Israelgo taldearen aurkako protestak. Nafarroako Gobernuko presidenteak argi adierazi du bere iritzia: "Ez da gauza bera Israelen alde egotea eta Israelgo taldea izatea".
Bina lagun atxilotu dituzte Gipuzkoan eta Nafarroan, haurrak agertzen diren sexu-materiala edukitzearen eta banatzearen aurkako polizia-operazio batean
Miaketetan milaka irudi- eta bideo-artxibo atzeman dituzte, adingabeen aurkako sexu-eraso "larriak" eta biktimekiko bestelako ekintza iraingarri eta laidogarri batzuekin. Guztira, Espainian, 16 gizaseme atxilotu dituzte Polizia-operazio horretan.
Oscar Guerrero (Israel-Premier Tech): "Zilegi iruditzen zait jendeak protestatzea, baina errespetuz"
Palestinaren aldeko manifestari batzuek eten egin zuten Israel-Premier Tech txirrindularitza taldearen lasterketa, La Vueltako erlojupeko betean.
Elgarresta, Bakioko jaietan gaueko ekitaldiak kentzeari buruz: “Prebentzioaren dimentsiotik ez da ulertzen eta ez dugu zuzen ikusten”
Bakioko Udalak abuztuaren 29aren gaueko ekitaldiak bertan behera utzi ditu, “indarkeria areagotu” egin dela argudiatuta. Miren Elgarresta Emakunderen zuzendariak uste du eraso sexistak erdigunean jartzea positiboa dela, baina ez dago ados erabakiarekin. “Emakumeek espazio publikoa okupatu” behar dutela dio, “baldintza berdinekin eta segurtasun osoz”.
Suaren bilakaera hobetzen ari da, baina foku batzuk aurrera doaz eta erreprodukzioak sortzen ari dira
13 sute egoera operatiboan daude oraindik, gehienak Gaztela eta Leonen. Datozen orduetan espero diren baldintza meteorologikoak onuragarriak izango dira horiek kontrolatzeko eta itzaltzeko.
Trafiko-murrizketa ugari Bilbon irailaren 2an eta 3an, Vueltaren etapa dela eta
Trafiko murrizketa nabarienak Enekuri-Artxanda errepidean, Diego Lopez de Haro kalean, Sabino Aranan eta Euskalduna zubian izango dira. Kasuak kasu, murrizketak asteartean hasiko dira.
Kamioilari bat hil da Erriberrin, ibilgailua iraulita
Istripua goizaldeko 04:00ak aldera gertatu da AP-15 errepidean, Iruñerako noranzkoan.
Herri gehiago ebakuatu dituzte Gaztela eta Leonen eta Asturiasen; Galizian, berriz, hobera egin du egoerak
Udako sute-bolada hasi zenetik, 34.000 pertsona inguru atera dituzte etxetik, eta piztutako 268 suteek 413.992 hektarea kiskali dituzte. Gainera, 48 pertsona atxilotu dituzte, suteak piztu dituztelakoan.