Euskarabideak "Euskera ahora" kanpainaren edizio berri bat aurkeztu du, helduek euskaraz ikastea sustatzeko

Aurten, hasierako mailan (A1) izena ematen duten 16 urtetik gorako ikasleek matrikula doan edo ia doan izango dute, Euskarabidearen dirulaguntzei esker.

Euskarabidea euskara ahora kanpaina

'Euskera ahora' kanpainaren aurkezpena. Argazkia: Nafarroako Gobernua

Agentziak | EITB

Nafarroako Gobernuaren Memoria eta Bizikidetza, Kanpo Ekintza eta Euskara Departamentuak, Euskarabidea Euskararen Nafar Institutuaren bidez, "Euskera ahora" urteroko kanpainaren edizio berria aurkeztu du, 16 urtetik gorakoek euskara ikas dezaten sustatzeko.

Aurten, 34 toki entitate eta helduei euskara irakasteko alorreko eragileak aritu dira elkarlanean Euskarabidearekin batera: Zubiarte euskaltegi publikoa, hizkuntza-eskola ofizialak eta AEK, IKA eta bai&by erakundeetako euskaltegiak, besteak beste. 

Iazko leloari jarraipena emanez, “Euskera ahora” leloaren bidez, euskara jakiteak eskaintzen dituen bizipen eta aukera berriak azpimarratu nahi izan dituzte Nafarroako Gobernuak eta Euskarabideak gaurko aurkezpenean. 

Kanpainaren aurkezpenean, besteak beste, Ana Ollo Euskara kontseilaria eta Javier Arakama Euskarabideko zuzendari kudeatzailea izan dira.

Arakamak azaldu duenez, 5.500 ikaslek ikasi zuten euskara 2024-2025 ikasturtean Nafarroako euskaltegi eta ikastegietan. 

Ikasturte berrirako dirulaguntzak

Aurten, berritasun gisa, ikastegi publiko zein euskaltegi homologatuetan A1 maila egingo duten ikasleek matrikula doan edo ia doan izango dute.

Gainerako mailetan, 475 eurorainoko dirulaguntzak jaso ahal izango dituzte aurrez aurreko ikastaroak egiten dituztenek eta laguntza horiek bateragarriak izango dira tokiko entitateek ematen dituzten laguntzekin.

Euskara Nafarroa Dirulaguntzak 2024 Gizartea

