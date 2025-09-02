Hondarribia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Jaizkibel Konpainiak "eskubideak defendatzen eta ukatzen dituztenak maila berean" jartzea aurpegiratu dio Udalari

"Segregazioa" baztertu eta "herriko jaiak elkarrekin eta berdintasunean ospatzeko bideak irekitzearen" alde agertu da.
alardea hondarribia jaizkibel parekidea mixto iturria: euskadi irratia
Jaizkibel konpainiaren desfilearen artxiboko irudia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hondarribiko Jaizkibel Konpainiak, non emakumeek ere soldadu gisa desfilatzen duten”, Udalak irailaren 8an egingo den Alardeari begira hartu duen jarrera leporatu dio. Izan ere, konpainiaren arabera, “ez da berritasunik izan”, eta “eskubideak defendatzen dituztenak eta ukatzen dituztenak maila berean" jartzea aurpegiratu dio.

Jaizkibel Konpainiak ohar batean adierazi duenez, aurtengo Alardearen ospakizunari buruzko ebazpenean, ohiko desfilearen eta desfile mistoaren ordutegiak eta leku-banaketak finkatu ditu Udalak, Alarde bateratua aukeratu gabe; "arazoa diskriminazioa dela ahazten du", gogoratu du.

Konpainiaren ustez, "adostasunaren eta elkarrizketaren alde egiten du, horretarako sortutako foroetan emakumeei Alardean parte hartzeko eskubidea ukatzen dietenek inoiz parte hartu ez dutela kontuan hartu gabe".

Gainera, kritikatu du Udalak ez duela “inolaz ere” erreakzionatzen Gernikako Arbolan espazioaren banaketaren aurrean. Izan ere, deitoratu du banaketa hori ez dela “zuzena, ezta justua ere”.

"Jaizkibel Konpainia txoko batera baztertu nahi dute, berari dagokion espazioa aitortu gabe", gaitzetsi du. Iturri berdinek adierazi dutenez, "urteetan zehar proposamen ezberdinak" jarri dituzte mahai gainean jai honetan parte hartzeko, amaieran desfilatzearena, adibidez, baina betiere "Alardearen barruan dauden gainerako konpainiekin batera".

"Proposamen horrek gure helburu nagusiari uko egitea zekarren, hau da, emakumeek Alardean libreki parte hartzea, ez bakarrik Jaizkibelen, baizik eta bakoitzak aukeratzen duen konpainian, baina akordio bat nahi genuen, horregatik planteatu genuen", azaldu dute.

Hondarribia Hondarribiko alardea 2024 Gipuzkoa Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu