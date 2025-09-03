PROGRAMA ETB2-N

"Así se escribe un crimen", Euskadiko kronika beltzeko kasurik izugarrienei buruzko dokumental saila, ETB2n

Ekoizpena EITBren eta El Correoren (Vocento) arteko lankidetzak emandako fruitua da. Bi hedabideetako kazetarien kontakizunak biltzen ditu, gertakari horiei buruzkoak, eta zer gertatu zen azalduko dute, bertatik bertara.

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Datorren irailaren 10ean, 22:15ean, ETB2k Así Se Escribe Un Crimen estreinatuko du, EITBk eta El Correok (Vocento) Secuoya Studiosekin elkarlanean ekoitzitako telesail dokumentala, Euskadiko kronika beltzaren kasu mediatiko eta ikaragarrienak aztertzen dituena.

Zortzi kapitulutan zehar, Así Se Escribe Un Crimen saioak gertakariak berreraikitzen ditu, artxiboko irudiez baliatuta, adituei eta ikerketan parte hartu zuten iturriei egindako elkarrizketek elikaturik, gertatutakoa kontatuz, eta inplikatutako pertsonek pairatutako kalte emozionala eta profesionala islatuz.

Ainhoa de las Heras, David Olabarri eta David Gonzalez El Correoko gertakarietako kazetariak, eta Miriam Duque, Radio Euskadiko Ganbara Negra saioaren zuzendaria, dira gertakari horiek bertatik bertara jarraitu zuten kazetarietako batzuk, eta orain krimenak berraztertu dituzte, hasierako ikerketatik ebazpen judizialera arte. 

Kasu errealak, kronika beltzean lorratza utzitakoak 

Kapitulu bakoitzak gizartea hunkitu zuten krimenen xehetasunak aletzen ditu, ikerketen garapena ez ezik, kasuen inguruko inguruabarrak ere aztertuz. Engainuek eta obsesioek eragindako gertaeretatik hasi eta beldur kolektiboa piztu zuten kasuetara arte, serieak agerian jartzen du delituok mugarria izan zirela memoria kolektiboan eta Euskadiko segurtasunari eta justiziari heltzeko moduan. 

Así Se Escribe Un Crimen gertaerak kazetaritzaren ikuspegitik errepasatzeaz gain, indarkeriaz eta gertakari horiek gizartean duten eraginaz kontzientzia sortzea ere bilatzen du, tratamendu dokumentatua errespetuz eginda.

Fitxa teknikoa

Zuzendaritza: Mayjo Ruiz

Ekoizpen exekutiboa: José Luis Pastor/Alberto Tellitu/Sergio Lizarraga/Paolo Nocetti/Raúl Serrano

Ekoizpen delegatua: Izaro Goenaga

Produkzio zuzendaritza: Fausto Bastida

Errealizazioa: Keles Barreda

Gidoia: Roberto Alonso/Guillermo Estrada

