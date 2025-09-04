Laredotik atera da Vueltako 12. etapa, Israelen aurkako protesta artean
300 pertsona inguru bildu dira bertan Israel-Premier Tech taldea txirrindulari probatik kanporatu dezaten aldarrikatzeko. Palestinako bandera ugari eta hildakoen argazkiak izan dira ikusgai, eta hainbat aldarri bota dituzte, "Israel, genozida" eta "Stop genozidioa", besteak beste.
Oscar Guerrero, Israel-Premier Techeko zuzendaria: "Ez dugu borondatez Vuelta utziko"
Talde israeldarreko zuzendariak esan du bazekiela Euskal Herritik igarotzea "gogorra" izango zela, eta gaineratu du kirol zuzendari gisa bere ibilbideko egunik txarrenak igarotzen ari dela.
11 hildako izan dira EAEko errepideetan uda honetan, 2024an baino hiru gehiago
Trafikoko udako operazioetan, hamaika pertsona hil dira Euskadin ekaina eta abuztua bitartean, iazko udan baino hiru gehiago. Halere, istripu eta zauritu larri eta arinen kopuruak behera egin du.
Radio Vitoriak argi eta soinuzko ikuskizun handia prestatu du 90. urteurrena ospatzeko, eta zuzenean jarraitu ahal izango da eitb.eus-en
'Batzen gaituen ahotsa' izeneko ikuskizunak azken 90 urteetako gertaera garrantzitsuenen errepaso bisuala egingo du, irratiaren soinuaren bidez, dantza eta musika emanaldiak bilduko dituen taularatzea eginda. Gonbidatu izango dituzte, besteak beste, Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusia, Maider Etxebarria Gasteizko alkatea eta Andoni Aldekoa EITBren zuzendari nagusia. Ekitaldia zuzenean jarraitu ahal izango da irrati bidez, eitb.eus-en eta GUAU plataforman, 21:00etatik aurrera.
Pedrosa: "Segregazioaren aurkako lantaldea datorren astean bilduko da, Hezkuntzaren etorkizunari buruz hausnartzeko"
"Maiatzerako prozesua amaitu eta oinarriak ezarri nahi ditugu. Hezkuntzan etorkizunari begiratu behar zaio beti, eta adostutako erabakiak hartu egin behar dira, erronka demografiko eta aldaketa sozial oso handiak baititugu Euskadin", esan du Hezkuntza sailburuak.
13 urteko mutiko bat larri zauritu da Villatuertan, quad-istripuz
Ezbeharra landa-bide batean gertatu da, goizaldean, Regacho de Arantzadia paraje inguruan.
Palestinarekin Elkartasuna plataformak elkarretaratzea deitu du arratsalderako Bilbon, Vueltako protestetan atxilotutakoei babesa adierazteko
Israelgo txirrindulari-taldearen aurkako protestek Vueltako helmuga hiru kilometro aurreratzera behartu zuten atzo Bilbon Kale Nagusian. Palestinarekin Elkartasuna plataformaren hitzetan, "Palestinak garaitu du", eta "IPT talde sionista kanporatzeko lehen urratsa" izan daiteke. Era berean, Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak "Palestinaren aldeko ekintzak kriminalizatu izana" deitoratu du.
Askatu dituzte Vueltako etapan Bilbon atxilotutako hiru lagunak
Atxilotuak epaileak noiz deituko zain daude.
Albiste izango dira: Vuelta Bilbon, Lisboako funikular baten istripua eta Radio Vitoriaren 90. urteurrena
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Vueltak salatu du ezin dituela "ongizate fisikoa arriskuan jartzen duten ekintzak" onartu
Txirrindularitzaren Nazioarteko Batasunak, bestalde, "Mugimendu Olinpikoan bildutako kirol erakundeen neutraltasun politikoa" funtsezkoa dela azpimarratu du ohar batean, baita "kirolaren zeregin bateratzaile eta bakegilea" ere.