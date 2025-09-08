Denboraldi berria
Albistegien denboraldi berria hasi du Euskal Telebistak

18:00 - 20:00
ETBko albistegietako aurkezleak. Argazkia: EITB.
EITB

Azken eguneratzea

Irudi berria, dekoratu berriak eta aurpegi berriak izango dituzte "Egun On Euskadi", "Gaur Egun" eta "Teleberri" albistegiek denboraldi berri honetan. Egiazkotasuna, zorroztasuna eta hurbiltasuna izango dituzte oinarri.

Telebista Publikoa Gizartea

