Nola egokitu hiriak beroaldietarako eta muturreko tenperaturetarako?

18:00 - 20:00
Ura azaleratzea da beroari aurre egiteko moduetako bat. Argazkia: EITB
Udak gero eta beroagoak eta luzeagoak dira Euskal Herrian EITB Datak argitaratutako datuen arabera. Bilbon eta antzerako hirietan muturreko tenperaturak izan dituzte. Mundu osoan hiriak beroaldiak hobeto igarotzeko egokitzen ari dira eta natura hirietan sartzea da urbanisten gomendio nagusia.

