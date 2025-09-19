Gurutz Linazasoro neurologoak Alzheimerraren aurkako sendagai iraultzaile berrien iritsiera iragarri du
Gaixotasunaren jatorrian jarduten duten sendagaiak direla nabarmendu du, gaixotasunaren bilakaera "geldoagoa eta onberagoa" eragiten dutenak. Amerikako Estatu Batuetan eta Ingalaterran jada merkaturatzen dira.
Gurutz Linazasoro neurologo gipuzkoarrak ostiral honetan azpimarratu duenez, "laster" iritsiko dira Estatura Alzheimerraren aurkako sendagai berriak. Antigorputz monoklonalak direla zehaztu du, gaixotasunaren jatorrian eragiten dutenak.
Igande honetan, irailak 21, Alzheimerraren Munduko Eguna da. Hori dela eta, arlo horretan ezagun eta sarituenetako bat den Zumarragan jaiotako neurologoak itxaropen mezua helarazi die gaixoei eta haien familiei. "Duela 40 urte, neurologian hasi nintzenean, ez genuen ia ezer eskaintzeko Alzheimerra zuten pertsonei. Orain sintomak hobetzen dituzten botikak ditugu, eta laster iritsiko dira gure osasun sistemara gaixotasunaren jatorrian, amiloide izeneko proteina baten biltegietan, zuzenean eragiten duten botikak", azaldu du.
Farmako horiek Amerikako Estatu Batuetan eta Ingalaterran merkaturatzen dira jada, eta, Linazasororen arabera, frogatu dute gai direla garunean pilatu daitezkeen amiloide-biltegiak garbitzeko. Horrek gaixotasunaren bilakaera "geldoagoa eta onberagoa" eragiten duela azaldu du.
Mugarria ezarriko duten botikak
Gipuzkoako Poliklinikako neurologo ezagunaren esanetan, "Alzheimerraren tratamenduan mugarria ezarriko dute” botika horiek. Helburu nagusia “gaixotasunaren bilakaera aldatzea eta neuroendekapenaren aurrean denbora irabaztea” izaten delako beti.
Era berean, azpimarratu du diagnostikoaren arloan egin diren berrikuntzek aukera eman dutela odol-analisi soil baten bidez garun barneko proteinaren metaketa horiek detektatzeko. Ondorioz, estrategia goiztiarrago eta eraginkorragoei "atea ireki” zaie.
"Alzheimerren gaixotasuna prebenitzera eramango gaituen bide luzearen lehen geltokian gaude. Oinarri zientifikoak oso sendoak dira eta ilusioz gainezka gaude etortzear dagoenarekin", amaitu du Linazasorok.
