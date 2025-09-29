Euskadin, urtean, 115 kilo janari galtzen dira alferrik pertsonako: 244.000 tona, orotara
Amaia Barredo Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak nabarmendu du Euskadik "nazioarteko erreferente" izan behar duela elikagaiak alferrik galtzearen aurkako kontzientziazioan.
Euskadin urtero 115 kilogramo janari galtzen dira pertsonako, 244.000 tona guztira, Europar Batasuneko batezbestekoa 132 kilo dira.
Amaia Barredo Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuak Bisubi Fundazioak antolatutako Gastroutopia Jardunaldietan parte hartu du, Bilbon. Adierazi duenez, "Euskadi elikaduran eta gastronomian nazioarteko erreferente den moduan, elikagaien alferrik galtzearen aurkako kontzientziazioan ere erreferente izan behar du".
Nazio Batuen Erakundeak ezarritako Elikagaien Galerari eta Alferrik galtzeari buruzko Kontzientziazioaren Nazioarteko Eguna dela eta, Amaia Barredok dei egin du "elikagaiak alferrik ez galtzeko, ondasun urria direlako, are gehiago pobrezia-indize handiak dituzten herrialdeetan".
Sailaren datuen arabera, Euskadin, urteko, 115 kilogramo janari galtzen dira, 244.000 tona guztira; eta azpimarratu dute etxeetan % 57 alferrik galtzen dela, eta saltokietan, % 26. Europar Batasunean urtero 59 milioi tona elikagai baino gehiago alferrik galtzen dira, hau da, 132 kilogramo pertsonako.
Sailburuak nabarmendu duenez, Eusko Jaurlaritzaren kanpainei esker, jantoki publiko, ikastetxe eta lantegietako jantokiak elikagaien galera hori murrizten ari dira. Maiatzaren 30ean hasi zen Euskadiko jantoki kolektiboetan elikagaiak alferrik galtzearen aurkako kanpaina. Amaia Barredok eta Arantza Madariaga Elikako zuzendariak jantoki kolektiboetan banatutako dibulgazio-materialak aurkeztu zituzten.
'Janaria ez da botatzen' lelopean, 2025. urtean, Euskadiko jantoki kolektiboen sektoreak (ikastetxeetakoak, instituzionalak, ospitaleetakoak, egoitzetakoak, lantegietakoak, etab.) kontzientzia hartzearen beharra azpimarratu du, elikagaiak galtzea saihesteko.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Osasun sailburuak ez du parte hartuko Lurralde arteko Kontseiluan, Ministerioaren jarrera salatzeko
Alberto Martinezek salatu du Ministerioak ez dituela kontuan hartu Euskadiren proposamenak, hala nola BAME plazak handitzea eta euskara baloratzea espezialisten formakuntzan.
EAEko fiskal nagusia, Bernedoko udalekuei buruz: "Bidalitako atestatua linbo batean geratu zen"
Maria del Carmen Adan EAEko fiskal nagusiak adierazi duenez, Fiskaltzak komunikabideen bidez jakin du Bernedoko udalekuetan gertatutakoa. "Bidalitako atestatua linbo batean geratu zen, eta ez zuen eragin derrigorrezkoa den aurretiazko eginbideak abiaraztea", adierazi du Adanek. "Epaitegiari eskatu diogu berehala hasteko", gaineratu du.
Lanuzte instituzionala EHUn, Palestinari eta Sumud flotillari elkartasuna adierazteko
'EHU Palestinarekin. Stop Genocide' lelopean, EHUko errektore-taldeak deitutako elkarretaratzeak 11:00etatik 11:30era egin dira Unibertsitateak dituen hiru campusetan.
Pasaiako arrantza-ontzi bat Gijongo porturaino eskoltatu du Guardia Zibilak
Kapitainak salatu duenez, 16 tripulatzaileetatik 12k mehatxuak egin dizkiote. Hortaz, Gijongo porturantz jo zuen, "itsasontziari kalterik eragin ziezaioketen beldur". Guardia Zibilak porturaino lagundu zion ontziari, eta ikerketa abiatu du, jazotakoa argitzeko.
Istripua izan da Barakaldo parean, eta auto-ilara luzeak izan dira goizean goiz
Bi ibilgailuk talka egin dute A-8ko 123. kilometroan, Donostiarako noranzkoan, eta errei bat itxi behar izan dute. Auto-ilara luzeak sortu dira inguruan.
Euriengatik ezarritako alerta gorriak 200 l/m2 baino gehiago utzi ditu Mediterraneoko eremuan
Estatuko Meteorologia Agentziak alerta gorria ezarri du Valentziako Erkidegoan, Castellon eta Kataluniako hegoaldean. Valentzian, eskola barik geratu dira milioi erdi ikasle, alerta dela eta.
Ahotsak eta gorputzak identitatearekin topo egiten dutenean
Bidaia intimoa, genero baieztapenerako funtsezkoak diren bi esparrutan zehar: gorgoila txikitzeko kirurgia eta ahotsa moldatzeko logopedia. Guillermo Garcia zirujauak eta Olga Bermudez logopedak azaltzen dute aldaketa horiek, estetikoak eta ahotsekoak, fisikoaz harago doazela: nork bere burua ezagutzea, norbere buruarengan segurtasuna izatea eta identitatea indartzeko urratsak dira.
Valentziako larrialdi zerbitzuek Es-Alert mezua bidali dute, euri-jasa bortitzak espero direla-eta alerta gorrian daudelako
Aemetek alerta gorria ezarri du Valentziako Erkidegoan eta Katalunian, prezipitazio handiak espero direlako. Nafarroa, berriz, abisu horian dago 15:00etatik, euriagatik.
Gizon bat larri zauritu dute goizaldean Bilboko diskoteka batean
Gainera, beste gazte bat ospitalera eraman dute aurpegian ebakiak zituelako. Dirudienez, hautsitako edalontzi baten hondarrekin egin ditu zauriak.