ELIKAGAIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskadin, urtean, 115 kilo janari galtzen dira alferrik pertsonako: 244.000 tona, orotara

Amaia Barredo Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak nabarmendu du Euskadik "nazioarteko erreferente" izan behar duela elikagaiak alferrik galtzearen aurkako kontzientziazioan.

recuperando-comida-desperdiciada
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskadin urtero 115 kilogramo janari galtzen dira pertsonako, 244.000 tona guztira, Europar Batasuneko batezbestekoa 132 kilo dira.

Amaia Barredo Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuak Bisubi Fundazioak antolatutako Gastroutopia Jardunaldietan parte hartu du, Bilbon. Adierazi duenez, "Euskadi elikaduran eta gastronomian nazioarteko erreferente den moduan, elikagaien alferrik galtzearen aurkako kontzientziazioan ere erreferente izan behar du".

Nazio Batuen Erakundeak ezarritako Elikagaien Galerari eta Alferrik galtzeari buruzko Kontzientziazioaren Nazioarteko Eguna dela eta, Amaia Barredok dei egin du "elikagaiak alferrik ez galtzeko, ondasun urria direlako, are gehiago pobrezia-indize handiak dituzten herrialdeetan".

Sailaren datuen arabera, Euskadin, urteko, 115 kilogramo janari galtzen dira, 244.000 tona guztira; eta azpimarratu dute etxeetan % 57 alferrik galtzen dela, eta saltokietan, % 26. Europar Batasunean urtero 59 milioi tona elikagai baino gehiago alferrik galtzen dira, hau da, 132 kilogramo pertsonako.

Sailburuak nabarmendu duenez, Eusko Jaurlaritzaren kanpainei esker, jantoki publiko, ikastetxe eta lantegietako jantokiak elikagaien galera hori murrizten ari dira. Maiatzaren 30ean hasi zen Euskadiko jantoki kolektiboetan elikagaiak alferrik galtzearen aurkako kanpaina. Amaia Barredok eta Arantza Madariaga Elikako zuzendariak jantoki kolektiboetan banatutako dibulgazio-materialak aurkeztu zituzten.

'Janaria ez da botatzen' lelopean, 2025. urtean, Euskadiko jantoki kolektiboen sektoreak (ikastetxeetakoak, instituzionalak, ospitaleetakoak, egoitzetakoak, lantegietakoak, etab.) kontzientzia hartzearen beharra azpimarratu du, elikagaiak galtzea saihesteko.

Euskal eskola publikoa Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu