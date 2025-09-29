OSAKIDETZA
Osasun sailburuak ez du parte hartuko Lurralde arteko Kontseiluan, Ministerioaren jarrera salatzeko

Alberto Martinezek salatu du Ministerioak ez dituela kontuan hartu Euskadiren proposamenak, hala nola BAME plazak handitzea eta euskara baloratzea espezialisten formakuntzan.

Alberto Martínez, Osasun batzordean. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak Osakidetzaren berrantolaketa estrategikoa aurkeztu du Legebiltzarrean, egiturak modernizatzeko, zuzendaritza-karguak murrizteko eta arreta asistentziala indartzeko. Planak Datuen Bulegoa (DATUA) sortzea, ESIak berregituratzea herritarrei arreta hurbiltzeko, eta 1.300 milioi euroko inbertsio historikoa egitea aurreikusten du datozen zazpi urteetan osasun-azpiegituretan.

Alberto Martinez sailburuak defendatu du Euskadi "osasun aro berri batean" sartzen ari dela, eta bertan digitalizazioa, antolakuntzaren berrikuntza eta arretaren humanizazioa funtsezko ardatzak izango direla. Gogorarazi du Euskal Osasun Ituna, 500 pertsona baino gehiagoren parte-hartzearekin egina, dela sistema publikoaren etorkizuna markatuko duen ibilbide-orria.

Aldi berean, Martinezek salatu du Osasun Ministerioak ez duela "ezer egin" giza baliabideen arloan, eskumen hori Estatuarena baita esklusiboki. Azaldu duenez, Eusko Jaurlaritzak BAME plazak handitzeko, erretiro-adina atzeratzeko edo espezialisten prestakuntzan euskara baloratzeko egindako proposamenak baztertu egin dituzte. "Ministerioak dagoeneko legeztatuta dagoenari buruz hitz egiten du, eta ez du aurrera egiten dagokion horretan", kritikatu du.

Sailburuak iragarri du, gainera, Euskadik ez duela parte hartuko Lurralde arteko Osasun Kontseiluan, Ministerioak autonomia-erkidegoarekiko jarrera "arbitrarioa" mantentzen duen bitartean.

