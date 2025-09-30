Denboralea gogor astintzen ari da Balear Uharteak
Eivissa eta Formentera uharteek alerta gorria ezarri dute hamabi ordutan metro koadroko 180 litro pilatu daitezkeelako. Estatuko Meteorologia Agentziak (Aemet) "kontuz ibiltzeko" eskatu du, "uholdeak eta bat-bateko ur-goraldiak izan daitezkeelako".
Eider Mendoza: "Bernedoko udalekuen kasuan gertatutakoa argitu behar da, seinalamendurik gabe, baina arduraz"
Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak Bernedoko udalekuen inguruan sortutako "kezka" izan du hizpide, eta nabarmendu du beharrezkoa dela "lehenbailehen argitzea bai udalekuetan gertatutakoa, bai auzitegietan gertatutakoa". Horretaz gain, haurren familiei babes osoa eskaini die.
Walk On Project Fundazioak WOP Challenge eta XIII Estropatada egingo ditu asteburuan Bilbon
Zientziaren eta gaixotasun neurodegeneratiboen aurkako ikerketaren aldeko sentsibilizazioa lortu nahi dute, ekitaldi berezien bitartez.
'Johan de Witt' NATOko ontzi ezagunak geldialdia egin du Bilbon
Herbehereetako Errege Armadako 'HNLMS Johan de Witt' ontzi anfibioa Bilboko portuan egongo da urriaren 2ra arte, NATOk Portugalen egindako maniobra batzuetan parte hartu ondoren.
772 kokaina kilo atzeman dituzte Hendaian
Kargamentuak 31 milioi euroko balioa du. Iraileko hirugarren esku-hartzea izan da.
"Adingabeez ari gara, eta, horiek babesteko, Gipuzkoako Foru Aldundiak ezin du xehetasunik eman", adierazi du ahaldun nagusiak.
"Bazkari solidario hauekin, gorputza eta arima elikatu nahi ditugu"
Bizkaiko 250 sukaldarik osatutako Bisubi Fundazioak 'Utopia Isila' ekimena jarri du abian. Hilean behin, egoera zaurgarrian dauden pertsonaz osatutako talde bat gonbidatuko dute esperientzia gastronomiko batera, jankide horien “gorputza eta arima” elikatzeko helburuarekin. Lagun Artean elkartea gonbidatu dute iraileko otordura.
Ikerketapean dira Paisaiako arrantza-ontzi bateko hiru tripulatzaile matxinada bat antolatzeagatik
Guardia Zibilak azaldu duenez, tripulatzaileak ikerketapean dira kapitaina mehatxatzeagatik eta, horietako bi, ontziaren armadoreari erasotzeagatik.
Valentziako probintziak alerta gorrian jarraitzen du; Kataluniako Gobernuak, aldiz, “okerrena” igaro dela dio
Denboraleak 358 ml/m2 baino gehiago utzi ditu hamabi orduan Valentziako Erkidegoan. Bien bitartean, Kataluniako Gobernuak “zuhur” jokatzea eskatu du, nahiz eta egoerak hobera egin duen.
Abisu gorriak indarrean jarraitzen du Valentziako probintzian, eurite handiengatik
Valentzia hiriburuan denboraleak datozen orduetan izango duen bilakaerarekin kezkatuta daude. Hiriko alkateak adierazi duenez, "litekeena da unerik gogorrenak arratsaldean iristea".