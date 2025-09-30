Denbora
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Denboralea gogor astintzen ari da Balear Uharteak

Inundaciones en Ibiza
18:00 - 20:00
Uholdeak Eivissan. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Eivissa eta Formentera uharteek alerta gorria ezarri dute hamabi ordutan metro koadroko 180 litro pilatu daitezkeelako. Estatuko Meteorologia Agentziak (Aemet) "kontuz ibiltzeko" eskatu du, "uholdeak eta bat-bateko ur-goraldiak izan daitezkeelako".

Uholdeak Gizartea Denboraleak Balearrak

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu