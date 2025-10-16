Argazkilaritza
World Press Photo erakusketa, ikusgai Gasteizen

World Press Photo, Gasteizen
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Urteko kazetaritza argazki onenak biltzen dituen World Press Photo erakusketa ikusgai dago Gasteizen. Mundu zabaleko irudiak daude, eta horietako askok Palestinako egoera islatzen dute.

Gazako Zerrenda Gasteiz Argazkigintza Gizartea

