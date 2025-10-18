Eskola segregazioaren aurkako manifestazioa deitu dute azaroaren 29rako, Bilbon
Euskal Eskola Publikoaz Harro Topaguneak eskola publikoaren aldeko apustua egiteko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Ordizian egin dute agerraldia, eskola segregazioaren arazoaren erakusgarri den herrian, plataformaren arabera.
Euskal Eskola Publikoaz Harro Topaguneak manifestazioa deitu du azaroaren 29rako Bilbon, eskola publikoaren alde eta eskola segregazioaren aurka.
Ordizian egin dute topaketa larunbat honetan plataformako kideek, "gure hezkuntza sistema osoa barne hartzen duen eskola segregazioaren adibide bizia baita Ordizia", horien esanetan.
Plataformako kideek salatu dutenez, "Ordiziako bi ikastetxeen arteko desoreka, bata publikoa eta bestea itunpekoa, kezkagarria da". "Premia sozialak dituzten ia ikasle edo familia guztiak eskola publikoan daude, baita atzerritar jatorriko ikasleen % 87 ere", eta horrek "desoreka larria dakar matrikulazioan, familien jatorriaren, euskararen ezagutzaren eta familien egoera sozioekonomikoaren arabera", ohartarazi dute.
Horregatik, Ordizia "Hezkuntza Sailaren utzikeriaren eta eskola segregazioaren arazoa konpontzeko borondate faltaren isla ezin hobea" dela nabarmendu dute.
Arartekoaren esku-hartzea
2019an, Arartekoak ebazpena kaleratu zuen Hezkuntza Sailari neurriak hartzea eskatuz, "bi ikastetxeen arteko oreka handiagoa lortzeko ikasleen banaketan".
Hala ere, Arartekoak ekaineko txosten batean ondorioztatu zuenez, "sei urte geroago, Ordizian bere horretan jarraitzen du arazoak: Hezkuntza Sailak ez du neurri zuzentzaile nahikorik hartu, eta desoreka nabarmena dago diru publikoarekin mantentzen diren bi ikastetxeen artean ikasleak banatzeko orduan".
Eskola Publikoaz Harro taldekoen arabera, urte hauetan hartu diren neurriek "ez dute ezertarako balio izan, ez diotelako heldu benetako arazoari, gure sistema dual segregatzaileari". "Ordizian ikastetxe bakarra balego, ez legoke segregaziorik", gaineratu dute.
Eskola segregazioari aurre egiteko beharrezkoa da, horien ustez, "benetako borondate politikoa izatea eta neurri eraginkorrak martxan jartzea: sare publikoari lehentasuna ematea plazak planifikatu eta esleitzeko prozesuetan, giza baliabideen eta baliabide materialen hornidura handitzea, plazen gaineskaintza eta sare pribatuaren ituntzea pixkanaka murriztea, eta hala nahi duten ikastetxeentzat publifikazio-bideak irekitzea", besteak beste.
Manifestazioa Bilbon
Euskal Eskola Publikoaz Harro Topaguneak "familia gehienak eskola inklusibo, plural eta euskaldun bakarrera, eskola publikora, bideratzeko" politikak eskatu ditu, "ezinezkoa baita pertsona aske eta berdinen gizartea lortzea berdintasunean oinarritutako hezkuntzarik gabe".
"Era berean, ezinezkoa da berdintasunean heztea diru publikoz eutsitako sare pribatuak mantenduz, eskola publikoaren kaltetan, hezkuntza pribatua beti urruntzen baita berdintasunaren eta askatasunaren balioetatik", adierazi dute.
Horregatik guztiagatik, arlo publikoaren alde dauden guztiei azaroaren 29an Bilbora joateko deia egin diete, eskola publikoa babesteko.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Emakume bat ikertzen ari dira Bilbon, bere umea abandonatu zuelakoan
Ikerketapean diren gertakariak ostiraleko 22:30 aldera izan ziren, Santutxu auzoan, eta gizarte-langile batek hartu zuen haurraren ardura. Bilboko Udalaren zaintzapean dago oraingoz.
Honela jarri dute Villabona eta Irura lotuko dituen bizikletentzako pasabidea
Gipuzkoako Foru Aldundiko Jasangarritasun Departamentuak instalatu du jada Villabona eta Irura lotuko dituen metalezko pasabidea, N-1 errepidearen parean joango den bizikletentzako bidearen proiektuaren barruan. Egitura 28,25 metro luze eta 3,9 metro zabal da, eta 15 tona inguruko pisua du.
Kolektibo horretako askok sexualitateari buruzko aurreiritziei egin behar diete aurre bizitzaren azken etapan
EITBren babesa duen "Maspalomas" filmak adinekoen egoitzei eta LGTBI kolektiboari buruzko eztabaida jarri du mahai gainean. Izan ere, kolektibo horretako pertsona asko arrotz sentitzen dira bizitzaren azken etapan beren sexualitatea ezkutatu behar dutelako.
Motozale bat hil da Kuartangon izandako trafiko istripu batean
Ezbeharra 12:40an gertatu da, Kuartangon (Araba), A-3314 bigarren mailako errepidean.
Etxarri Aranazko Udalak “soilik beharrezkoa den ura erabiltzea" eskatu die herritarrei lehorteagatik
Deposituan ur gutxi dagoela eta, datozen egunetan, besteak beste, lorategiak ez ureztatzeko eta kaleak eta kotxeak ez garbitzeko eskatu die.
Nafarroa Oinez jaia ospatuko da igande honetan Atarrabian
Paz de Ziganda ikastola arduratuko da aurtengo jaia antolatzeaz. “Buruz, bihotzez, oinez” lelopean, ekitaldiz beteriko egitaraua antolatu dute urriaren 19rako.
Madrilen finkatutako lapur talde bat atxilotu dute Bizkaian lapurtu ostean
Urrezko piezak, luxuzko produktuak eta dirua lapurtzen zituzten etxebizitzetan.
EAEn listeria eta E. coli dituen ahuntz gazta bat saltzen ari direla ohartarazi dute
Aurtengo abenduaren 10ean iraungitzen den "Suerte Ampanera" markako ahuntz gaztaren sorta bat da.
Bilboko etxe batean ama giltzapean zuen gizona epailearen aurrera eraman dute
Osasun egoera negargarrian aurkitu zuten emakumea, eta ospitalera eraman zuten. Atxilotuari familia barruko tratu txarrak, legez kanpoko atxiloketa, familia abandonatzea eta animaliei tratu txarrak ematea leporatzen diote.