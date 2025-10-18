HEZKUNTZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eskola segregazioaren aurkako manifestazioa deitu dute azaroaren 29rako, Bilbon

Euskal Eskola Publikoaz Harro Topaguneak eskola publikoaren aldeko apustua egiteko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Ordizian egin dute agerraldia, eskola segregazioaren arazoaren erakusgarri den herrian, plataformaren arabera.

Euskal Eskola Publikoaz Harro Topaguneko kideen agerraldia Ordizian
Euskal Eskola Publikoaz Harro Topaguneko kideen prentsaurrekoa gaur Ordizian. Argazkia: Steilas
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskal Eskola Publikoaz Harro Topaguneak manifestazioa deitu du azaroaren 29rako Bilbon, eskola publikoaren alde eta eskola segregazioaren aurka.

Ordizian egin dute topaketa larunbat honetan plataformako kideek, "gure hezkuntza sistema osoa barne hartzen duen eskola segregazioaren adibide bizia baita Ordizia", horien esanetan.

Plataformako kideek salatu dutenez, "Ordiziako bi ikastetxeen arteko desoreka, bata publikoa eta bestea itunpekoa, kezkagarria da". "Premia sozialak dituzten ia ikasle edo familia guztiak eskola publikoan daude, baita atzerritar jatorriko ikasleen % 87 ere", eta horrek "desoreka larria dakar matrikulazioan, familien jatorriaren, euskararen ezagutzaren eta familien egoera sozioekonomikoaren arabera", ohartarazi dute.

Horregatik, Ordizia "Hezkuntza Sailaren utzikeriaren eta eskola segregazioaren arazoa konpontzeko borondate faltaren isla ezin hobea" dela nabarmendu dute.

Arartekoaren esku-hartzea

2019an, Arartekoak ebazpena kaleratu zuen Hezkuntza Sailari neurriak hartzea eskatuz, "bi ikastetxeen arteko oreka handiagoa lortzeko ikasleen banaketan".

Hala ere, Arartekoak ekaineko txosten batean ondorioztatu zuenez, "sei urte geroago, Ordizian bere horretan jarraitzen du arazoak: Hezkuntza Sailak ez du neurri zuzentzaile nahikorik hartu, eta desoreka nabarmena dago diru publikoarekin mantentzen diren bi ikastetxeen artean ikasleak banatzeko orduan".

Eskola Publikoaz Harro taldekoen arabera, urte hauetan hartu diren neurriek "ez dute ezertarako balio izan, ez diotelako heldu benetako arazoari, gure sistema dual segregatzaileari". "Ordizian ikastetxe bakarra balego, ez legoke segregaziorik", gaineratu dute.

Eskola segregazioari aurre egiteko beharrezkoa da, horien ustez, "benetako borondate politikoa izatea eta neurri eraginkorrak martxan jartzea: sare publikoari lehentasuna ematea plazak planifikatu eta esleitzeko prozesuetan, giza baliabideen eta baliabide materialen hornidura handitzea, plazen gaineskaintza eta sare pribatuaren ituntzea pixkanaka murriztea, eta hala nahi duten ikastetxeentzat publifikazio-bideak irekitzea", besteak beste.

Manifestazioa Bilbon

Euskal Eskola Publikoaz Harro Topaguneak "familia gehienak eskola inklusibo, plural eta euskaldun bakarrera, eskola publikora, bideratzeko" politikak eskatu ditu, "ezinezkoa baita pertsona aske eta berdinen gizartea lortzea berdintasunean oinarritutako hezkuntzarik gabe".

"Era berean, ezinezkoa da berdintasunean heztea diru publikoz eutsitako sare pribatuak mantenduz, eskola publikoaren kaltetan, hezkuntza pribatua beti urruntzen baita berdintasunaren eta askatasunaren balioetatik", adierazi dute.

Horregatik guztiagatik, arlo publikoaren alde dauden guztiei azaroaren 29an Bilbora joateko deia egin diete, eskola publikoa babesteko.

Hezkuntza ordizia Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoa Umeak Irakasleak Eusko Jaurlaritza Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu