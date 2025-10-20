ZAINTZA

Epai batek jaiotza eta zaintzagatiko baimen gehigarria aitortu die Bizkaiko Foru Aldundiko guraso bakarreko familiei

Epai batek berretsi du "lau aste gehigarriak hobekuntza konbentzional bat direla, oso-osorik aplikatu beharrekoa, eta ezin dela ezabatu edo murriztu, ondoren izandako lege-aldaketen arabera". 

EITB

Azken eguneratzea

Epai batek jaiotzagatiko eta zaintzagatiko baimena luzatzea onartu du Bizkaiko Foru Aldundian. ELA sindikatuak astelehen honetan jakinarazi duenez, aldeko epaia lortu du lehen instantzian, Bizkaiko Foru Aldundiaren (BFA) eta Gizarte Laguntzarako Foru Erakundearen (IFAS) aurka aurkeztutako gatazka kolektiboan. 

"Lau aste gehigarriak hobekuntza konbentzional bat direla, oso-osorik aplikatu beharrekoa, eta ezin dela ezabatu edo murriztu, ondoren izandako lege-aldaketen arabera", jaso du epaiak.

Epaiak azpimarratzen duenez, "hitzarmena negoziatzean, indarrean dagoen legeria hobetzea izan zen alderdien nahia", eta ez dator bat zuzenbidearekin ondorengo lege-aldaketek hobekuntza hori xurgatzea.

Ebazpen hori Auzitegi Konstituzionalak azaroaren 6ko 140/2024 epaian ezarritako irizpide-aldaketaren ondoren iritsi da. Epai horrek Konstituzioaren aurkakotzat jo zituen Langileen Estatutuko 48.4 artikulua eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorreko 177. artikulua, guraso bakarreko familiekiko zeharkako diskriminazioa eragiten zutela iritzita.

Konstituzionalak zehaztu zuenez, guraso bakarreko familia batean jaiotako adingabeak ezin du jaso bi gurasoko familia batean jaiotako beste adingabe batek baino zaintza-denbora nabarmen txikiagoa, eta guraso bakarrak 26 asterainoko baimena izateko eskubidea duela onartu zuen (ohiko 16 aste + 10 gehigarri), adingabea babesteko Konstituzioaren 39. artikuluan jasotako printzipioa aplikatuz.

Hori guztia dela eta, ELAk eskatu die Foru Aldundiari eta Gizarte Laguntzarako Foru Erakundeari errekurtsorik ez jartzeko eta auzitegiek adierazitakoa atzerapenik gabe aplikatzeko.

Konstituzionalak 26 asteko amatasun-baimena aitortu dio familia gurasobakarreko ama bati
