EHUko Arabako campusa kerik gabeko lehen unibertsitate eremu bihurtu da
Kerik Gabeko Guneen Sarearekin bat egiten duen lehen unibertsitate-eremu bihurtu da EHU Euskal Herriko Unibertsitatearen Arabako campusa. Sarea 2021ean sortu zuen Eusko Jaurlaritzak, Euskadiko foru-aldundiekin eta udalekin lankidetzan eta, besteak beste, tabakoa eta lurrungailuak bezalako deribatuak kontsumitzen hastea prebenitzea eta zigarrokinek eragindako kutsadura saihestea du helburu.
EHU Euskal Herriko Unibertsitatearen Arabako campusa Kerik Gabeko Guneen Sarearekin bat egiten duen lehen unibertsitate-eremu bihurtu da. Kerik Gabeko Guneen Sarea 2021ean sortu zuen Eusko Jaurlaritzak, Euskadiko foru-aldundiekin eta udalekin lankidetzan.
Erakunde horietako ordezkariek sentsibilizazio-kanpaina aurkeztu dute asteazken honetan campusean bertan emandako prentsaurrekoan. Prestatutako jardueren artean, ekimenaren helburua laburbiltzen duen mural handi bat dago, "Campusean, kerik gabe hobeto. Izan gaitezen eredu", goiburupean. Era berean, Minbiziaren Aurkako Elkarteak informazio-mahaiak jarriko ditu hainbat egunetan eta fakultatetan.
Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak, Ixone Fernandez de Labastida Arabako campuseko errektoreordeak, Ana Lopez de Uralde Gasteizko Udaleko Kirol, Osasun eta Garapenerako Lankidetzako zinegotziak eta Gorka Orive Minbiziaren Aurkako Arabako Elkarteko presidenteordeak parte hartu dute.
Osasuneko sailburua pozik agertu da Kerik Gabeko Guneen Sareak "hazkunde kuantitatibo eta kualitatibo handia" izan duelako hain denbora laburrean, eta, beraz, tabakismoaren inguruko kultura-aldaketaren termometro gisa hartu delako. Ildo horretan, gogorarazi duenez, Euskadin tabakoaren kontsumoak pixkanaka behera egin du 2010etik.
Hala ere, bere kezka azpimarratu du produktu ez-konbentzionalak (bapeagailuak, zigarro elektronikoak) gero eta gehiago kontsumitzen direlako, kaltegabe gisa iragartzen direnak, baina osasunerako arrisku larriak dakartzatenak. Izan ere, nabarmen zabaltzen ari dira gazteen artean eta erretzeko ohitura hartzeko atea izan daitezke askotan.
Bestalde, Ixone Fernandez de Labastida Arabako campuseko errektoreordeak azpimarratu duenez, campusa ez da edozein gune, horrelako ekimenetarako leku pribilegiatua baizik. "Gure komunitateko gehienak gazteak dira, eta horrek ere erantzukizun berezia eskatzen digu erakunde eta komunitate gisa. Ikasleek espazio osasungarri batean ikasteko eta erlazionatzeko eskubidea dutelako", gaineratu du.
Kerik Gabeko Guneen euskal Sarea
Kerik Gabeko Guneen Sarea 2021ean jarri zen abian, tabakoa eta lurrungailuak bezalako deribatuak kontsumitzen hastea prebenitzeko, besteren kearen edo aerosolaren esposizioa ezabatzeko, batez ere adingabeengan, eta zigarrokinek eta tabakoarekin lotutako produktuen beste hondakin batzuek eragindako kutsadura saihesteko.
Kerik gabeko Euskadi estrategiaren barruan, sare hori duela 4 urte hasi zen Euskadiko 9 hondartzatan. Harrezkero, urtero gehitu ditu atxikimendu berriak, eta gaur egun kerik gabeko 700 gune baino gehiago eta 70 udalerri inguru daude Euskadin.
