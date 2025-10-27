Bergarako ganadutegi batek abelburu guztiak hil egin beharko ditu, tuberkulosi kasu bat atzeman dutelako
Europako araudia oso zorrotza da, eta % 1eko intzidentzia gaindituz gero ganadutegiko animalia guztiak hiltzera behartzen du, eta horixe gertatu da Bergarako Zezenak ganadutegian.
Bergarako Zezenak ganadutegiak bere abelburu guztiak, 90 buru, sakrifikatu egin beharko ditu, tuberkulosi kasu bat atzeman dutelako, sare sozialetan jakinarazi duenez.
Europar Batasuneko araudia oso zorrotza da horretan eta % 1eko intzidentzia gaindituz gero ukuiluko animalia guztiak hiltzera behartzen du, eta horixe bera gertatu da Bergarako Zezenak ganadutegian.
Urte askotako lana dago atzean, eta 20 urtez landutako genetika da akabatu beharko dutena.
Ganadutegi horretako animaliak oso ezagunak dira, jaietako sokamutur eta errekortari saioetarako zezenak eta bigantxak dituelako.
Aurten Gipuzkoan hauteman den bigarren behi tuberkulosi agerraldia da. Pasa den otsailean, Debako Saka ganadutegiak abelburu guztiak, 160 buru, sakrifikatu behar izan zituen tuberkulosi agerraldi baten ondorioz.
Bestalde, beste gaixotasun batek (dermatosi nodular kutsakorra) kezka eragiten jarraitzen du abeltzaintza sektorean, oraingoz Euskal Herrian kasurik agertu ez bada ere. Testuinguru horretan, behin-behinean, ganadu-azokak bertan behera gelditu dira zazpi lurraldeetan.
Iñigo Almorza (Bergarako Zezenak)
Iñigo Almorza Bergarako Zezenak ganadutegiko kidearen arabera, "ez da bidezkoa, ez da justua, ez da zuzena" positibo bakar batekin abelburu guztiak hil behar izatea, eta kritikatu du ganadutegiak "begiz jota" daudela.
Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan azaldu duenez, konpentsazio ekonomikoek 30 abelburu erosteko balioko die, besterik ez; gaur egun, 90 dituzte. Edozein kasutan, galdu den genetika "ez da sekura ere errekuperatuko".
Azkenik, jasotako babesa eskertu du.
