Apotzagako hilerria, Eskoriatzako Apotzaga elizatean dagoen hilerri zirkular berezia

Apotzagako hilerria Eskoriatzako Apotzaga elizatean dagoen hilerri zirkular berezia da
Hilobietan ez dira hildakoen izenak ageri, baserri izenak baizik. Kasu batzuetan, lanbideak ere bai. Apotzagako abade Anastasio Otaduik sortu zuen 60ko hamarkadan. 20 metroko diametroa dauka, eta bisitari asko erakartzen ditu.

