Eguzki ekaitz batek 'gogor' joko du gaur Lurraren eremu magnetikoa
Batzuetan, eguzki-ekaitz horiek Lurreko komunikazioei eragiten diete, eta muturreko kasuetan sistema elektrikoetan eragin dezakete; gainera, aurora boreal indartsuagoak izango dira.
Estatu Batuetako Administrazio Nazional Ozeaniko eta Atmosferikoak (NOAA) egunotan Lurra jotzen ari den eguzki-ekaitza 'gogorra' dela adierazi du eta Lurraren eremu magnetikoa kolpatuko du gaur. Hori dela eta, jakinarazpenak bidali zaizkie azpiegitura kritikoen operadoreei, izan daitezkeen ondorio kaltegarriak arintzen saiatzeko.
NOAAren Klima Espaziala Iragartzeko Zentroak ezarritako alerta-mailak "G1" (txikiagoa) eta "G5" (muturrekoa) artean daude; eta gaurko finkatutakoak "G4" (larria) mailako alertara iritsi dira. Ekaitz geomagnetikoaren ondorioz, Eguzkiak kanporatutako partikulek Lurraren eremu elektromagnetikoa jotzen dutenean gertatzen da, hain zuzen ere.
Batzuetan, eguzki-ekaitz horiek Lurreko komunikazioei eragiten diete, eta muturreko kasuetan bakarrik eragin dezakete sistema elektrikoetan; gainera, intentsitate handiagoa eragiten dute aurora borealetan.
NOAAk sare sozialen bidez eta bere webgunean jakinarazi duenez, duela egun batzuk alerta maila txikiagoetan hasi zen eguzki ekaitzaren 'bihotza' Lurraren gainean pasatzen ari da gaur egun, eta hala jarraituko du datozen orduetan ere.
Aurreikuspenen arabera, ekaitzak intentsitate handiena izango du gaur, eta NOAAk alerta maila 'G4' ra (larria) igo du.
Organismo estatubatuarrak azaldu duenez, ekaitzaren igarotzearen indar magnetikoa 8 aldiz egonkortu da, gutxi gorabehera, baina adierazi du intentsitate hori nahikoa larria dela maila "zorrotzetara" iristeko, baldin eta eremu magnetikoak Lurraren kontrako norabidean biratzen badu.
Orientazio hori aldatu egin daiteke ekaitzak aurrera egiten duen heinean, eta horrek jarduera-maila desberdinak eragingo lituzke, NOAAren arabera. Izan ere, erakundeak zehaztu duenez, aurreikusitako hiru eguzki-ekaitzetatik bi ari dira eragiten Lurrean.
Erakunde honetako meteorologoek kalkulatu dutenez, eguzki-ekaitz horietako azkenak eta indartsuenak oraindik ez du Lurrean eraginik izan, eta gaurko 17:00 GMT inguruan jo dezake Lurra. Zehaztu dute lurraren eremu magnetikoan gertatzen diren perturbazioak intentsitatean aldatzen direla (maila baxu eta altuen artean) ekaitzak irauten duen bitartean.
