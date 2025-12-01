Txerri-izurria
Larrialdi Unitate Militarreko 80 kide Bartzelonara iritsi dira, txerri-izurria kontrolatzen laguntzeko

Llegan a Barcelona 80 militares de la UME para ayudar en el control de la peste porcina
18:00 - 20:00
EEUko kideak. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Oscar Ordeig Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak adierazi duenez, orain arte Collserolako parkeko (Bartzelona) eremu perimetratuko 40 basurde inguru aztertu dituzte. Horietako bik positibo eman dute, eta zortzi gehiagok eman dezaketela uste dute.

