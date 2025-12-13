SALAKETA
Adingabe batek Getxoko talde batean jasandako erasoak eta jazarpena salatu ditu horren familiak

Biktimak bi urtez jaso ditu ezkutuko deiak, irainak, jazarpena sare sozialetan eta hainbat eraso fisiko. Eraso larriena udan jasan zuen, erasotzaileak hurbildu eta aurrez aurre jo zutenean. Konortea galdu ondoren erori zen, erasoa grabatzen ari zirela.

Getxo
Getxoko kirol-instalazioak. Argazkia: EITB Media
Agentziak | EITB

16 urteko adingabe batek bi urtez Getxoko hainbat futbol-taldetako beste nerabe batzuen erasoak jasan dituela salatu du horren familiak.

Segurtasun Sailak salaketa jaso duela baieztatu du, eta, Adingabeen Fiskaltzaren esku dago.

Biktima Getxoko Kirol Klubeko talde bateko futbolaria zen, eta, beste jokalari batekin izandako liskarren ondorioz hasi ziren erasoak.

Ondoren, erasotzaileen taldea handitu egin zen, eta gaztearen aurkako jazarpen sistematiko horretan Bizkaiko udalerriko beste klub batzuetako kirolariak inplikatu dira.

Biktimak bi urtez jaso ditu ezkutuko deiak, irainak, jazarpena sare sozialetan eta hainbat eraso fisiko. Eraso larriena udan jasan zuen, erasotzaileak hurbildu eta aurrez aurre jo zutenean. Konortea galdu ondoren erori zen, erasoa grabatzen ari zirela.

Familiak entrenatzaileari eta klubari behar bezala ez jokatzea aurpegiratu die.

Getxo Bizkaia Gazteak Salaketak Gizartea

