Gipuzkoako Auzitegiak absolbitu egin ditu haurra hiltzen saiatzeagatik akusatu zituzten gurasoak

Gipuzkoako Probintzia Auzitegiak absolbitu egin ditu gurasoak, haurra hiltzen saiatzeagatik akusatu ostean; ondorioztatu du ezin izan dela frogatu, neskatoaren lesioek jatorri traumatikoa zutenik edo kolpe baten ondorio zirenik.

EITB

Azken eguneratzea

Gipuzkoako Auzitegiko Lehen Sekzioaren ustez, ahozko epaiketan egindako frogek ez dute ondorioztatzen Donostia Ospitalean bi hilabeterekin ospitaleratu zutenean haurrari atzemandako lesioak nahita eragindakoak zirenik. Auzitegiak azpimarratu du ez dagoela Ministerio Fiskalak egindako akusazioari eusteko froga nahikorik.

Epaiak dioenez, lesioen, garuneko edemaren, erretinako odoljarioen eta hematoma subduralaren hirukoa deiturikoa ezin da, berez, froga eztabaidaezintzat jo, egungo literatura medikolegialaren arabera, kolpeak jaso zituela berresteko beste elementu batzuk behar baitira. Kasu honetan, Salak gaineratu duenez, ez dago jasota beste lesio traumatikorik, tratu txarren aurrekaririk, ezta aurkako gizarte- eta familia-testuingururik edo zainketetako arretarik gabeko testuingururik ere.

Gainera, magistratuek nabarmendu dutenez, prozesuan zehar txosten medikoak aurkeztu dira, adingabearengan patologia naturalak eta ez-traumatikoak zeudela adierazten dutenak, batzuk erditu aurretik eta ondoren antzemandakoak, baita balizko afekzio genetiko bat ere. Halaber, gogorarazi dute, ospitalean alta eman eta hilabete batzuetara, odoljario subdural berri bat detektatu zitzaiola, baina ez zegoela zantzurik beste astinaldi baten ondorio izan zitekeenik, eta horrek lesioen jatorri ez-traumatiko baten hipotesia indartzen duela.

Ebazpenean, Auzitegiak ondorioztatu du akusazioak defendatutako kausa traumatikoaz bestelako arrazoizko alternatibak daudela, eta, beraz, ez dela frogatu haurra jotzea hilketa-saiakeraren oinarri izatea. Ondorioz, eta garrantzi penala duen egitaterik antzeman ez denez, bi gurasoak absolbitu dituzte.

Auzitegiak gaineratu duenez, astinaldi bat frogatutzat jo izan balitz ere, ez litzateke froga nahikorik egongo akusatu bakar bati ere egozteko, ezin izan baitzen zehaztu ustezko erasoaren une zehatza eta egiletza.

Epaia ez da irmoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Arlo Zibileko eta Zigor-arloko Salan errekurritu daiteke.

Epaiketak Gizartea

Guardia Zibilak erietxera eraman ditu Beloradotik joandakoekin Urduñan bizi ziren mojetako bost, osasun-baldintza kaxkarretan zeudelakoan

Ostegun honetan Santa Klarako monastegitik 87 eta 101 urte arteko bost moja atera dituzte eta Basurtuko erietxera eraman dituzte azterketa egitera, epailearen aginduz. Guardia Zibilak jakitera eman duenez, emakumeak osasun-baldintza txarretan bizi zirela egiaztatu ahala izan dute. Adierazpen horiek gezurtatzeko helburuz, etxeko mojetako batek sareetan zabaldu ditu eraikin barruko irudiak. 
Hego Euskal Herrian premiazko txertaketa baimendu dezala eskatu dio Espainiako Gobernuak Europar Batzordeari, dermatosi nodularrari aurre egiteko

Frantziako estatuarekiko mugatik hurbil dauden eskualdeetan txertatu nahi ditu Espainiako Gobernuak abelburu guztiak, hau da, Euskadin, Nafarroan eta Aragoin. Izan ere, azken orduetan foku gehiago agertu dira Frantziako Estatuan, mugatik hurbil, gainera. Neurri horren helburua da gaixotasunaren hedapena eten eta gainerako erkidegoetara ez iristea.

