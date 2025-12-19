Gipuzkoako Auzitegiak absolbitu egin ditu haurra hiltzen saiatzeagatik akusatu zituzten gurasoak
Gipuzkoako Probintzia Auzitegiak absolbitu egin ditu gurasoak, haurra hiltzen saiatzeagatik akusatu ostean; ondorioztatu du ezin izan dela frogatu, neskatoaren lesioek jatorri traumatikoa zutenik edo kolpe baten ondorio zirenik.
Gipuzkoako Auzitegiko Lehen Sekzioaren ustez, ahozko epaiketan egindako frogek ez dute ondorioztatzen Donostia Ospitalean bi hilabeterekin ospitaleratu zutenean haurrari atzemandako lesioak nahita eragindakoak zirenik. Auzitegiak azpimarratu du ez dagoela Ministerio Fiskalak egindako akusazioari eusteko froga nahikorik.
Epaiak dioenez, lesioen, garuneko edemaren, erretinako odoljarioen eta hematoma subduralaren hirukoa deiturikoa ezin da, berez, froga eztabaidaezintzat jo, egungo literatura medikolegialaren arabera, kolpeak jaso zituela berresteko beste elementu batzuk behar baitira. Kasu honetan, Salak gaineratu duenez, ez dago jasota beste lesio traumatikorik, tratu txarren aurrekaririk, ezta aurkako gizarte- eta familia-testuingururik edo zainketetako arretarik gabeko testuingururik ere.
Gainera, magistratuek nabarmendu dutenez, prozesuan zehar txosten medikoak aurkeztu dira, adingabearengan patologia naturalak eta ez-traumatikoak zeudela adierazten dutenak, batzuk erditu aurretik eta ondoren antzemandakoak, baita balizko afekzio genetiko bat ere. Halaber, gogorarazi dute, ospitalean alta eman eta hilabete batzuetara, odoljario subdural berri bat detektatu zitzaiola, baina ez zegoela zantzurik beste astinaldi baten ondorio izan zitekeenik, eta horrek lesioen jatorri ez-traumatiko baten hipotesia indartzen duela.
Ebazpenean, Auzitegiak ondorioztatu du akusazioak defendatutako kausa traumatikoaz bestelako arrazoizko alternatibak daudela, eta, beraz, ez dela frogatu haurra jotzea hilketa-saiakeraren oinarri izatea. Ondorioz, eta garrantzi penala duen egitaterik antzeman ez denez, bi gurasoak absolbitu dituzte.
Auzitegiak gaineratu duenez, astinaldi bat frogatutzat jo izan balitz ere, ez litzateke froga nahikorik egongo akusatu bakar bati ere egozteko, ezin izan baitzen zehaztu ustezko erasoaren une zehatza eta egiletza.
Epaia ez da irmoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Arlo Zibileko eta Zigor-arloko Salan errekurritu daiteke.
Zure interesekoa izan daiteke
3I/ATLAS kometa Lurrera ahalik eta gehien hurbildu da, eta ezustekorik gabe urruntzen ari da
Zientzialari errusiarrek baztertu egin dituzte, berriro ere, estralurtarren ustezko ontzi bat zela zioten teoriak.
Etxebizitzak gero eta gehiago kezkatzen du euskal gizartea, eta Osakidetzarekiko eta Ertzaintzarekiko konfiantza hobetzen ari da
Etxebizitza eskuratzea da euskal gizartearen arazo nagusia, azken Deustobarometroaren arabera; bitartean, osasunaren, segurtasunaren eta migrazioaren inguruko kezkak behera egin du, eta zerbitzu publikoekiko konfiantza berreskuratu da.
Guardia Zibilak erietxera eraman ditu Beloradotik joandakoekin Urduñan bizi ziren mojetako bost, osasun-baldintza kaxkarretan zeudelakoan
Ostegun honetan Santa Klarako monastegitik 87 eta 101 urte arteko bost moja atera dituzte eta Basurtuko erietxera eraman dituzte azterketa egitera, epailearen aginduz. Guardia Zibilak jakitera eman duenez, emakumeak osasun-baldintza txarretan bizi zirela egiaztatu ahala izan dute. Adierazpen horiek gezurtatzeko helburuz, etxeko mojetako batek sareetan zabaldu ditu eraikin barruko irudiak.
Fiskalak erretiratu egin ditu Zestoako akusatu nagusiaren aurkako akusazio guztiak, eta gainerako bostentzat isuna eskatu du
Salatzailearen bikotekide ohiaren deklarazioa entzun ostean, fiskalak frogatutzat jo du gizonarekiko beldur gaindiezina izan zuela eta zigor eskaerak aldatu ditu. Absoluzioa eskatu du akusatu nagusiarentzat eta gainerakoentzat, berriz, espetxe zigorra beharrean isunak eskatu ditu hertsatze delituagatik.
Moto gidari bat zauritu da Donostian, GI-20an hainbat ibilgailuren artean izandako istripuan
08:00ak aurretik izan da ezbeharra eta errepidea itxita gelditu da momentuan, auto ilara luzeak eraginez. Geroxeago zabaldu ahal izan dute erreietako bat.
Gabonak, inoiz baino garestiago: trikimailuak eta alternatibak, gure menua merkatzeko
Arkumea, bisigua, turroia, ostrak, anana... Gabonetan pairatzen dugun prezioen gorakadaren ondorioz, produktu batzuk gure mahain izatea ia ezinezkoa izaten da. Baina ez etsi, alternatiba goxoak egon badaude gure Gabonetako menua hain garestia ez izateko.
Elkartasun uholde bati esker, EITB Maratoiak 361.665 euro batu ditu zahartze osasuntsuaren aldeko ikerketarako
Beste urte batez, ehunka pertsonak eta erakundek euren onena eman dute zahartze osasungarria ikertzeko dirua biltzeko. Guztira, egun osoan zehar, EITB Maratoiak 361.665 euro batzea lortu du, eta kopuru horrek hazten jarraituko du datozen egunetako dohaintzei esker.
BiomaGUNEk ohartarazi du aspartamoa "kaltegarria" izan daitekeela bihotzerako eta garunerako
Aspartamoa pisua galtzen lagun dezakeen edulkoratzaile artifiziala da, baina azukrea baino 200 aldiz gozoagoa da.
Hego Euskal Herrian premiazko txertaketa baimendu dezala eskatu dio Espainiako Gobernuak Europar Batzordeari, dermatosi nodularrari aurre egiteko
Frantziako estatuarekiko mugatik hurbil dauden eskualdeetan txertatu nahi ditu Espainiako Gobernuak abelburu guztiak, hau da, Euskadin, Nafarroan eta Aragoin. Izan ere, azken orduetan foku gehiago agertu dira Frantziako Estatuan, mugatik hurbil, gainera. Neurri horren helburua da gaixotasunaren hedapena eten eta gainerako erkidegoetara ez iristea.