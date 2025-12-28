Lantarongo industrialdean bildutako 19 gidari zigortu ditu Ertzaintzak, abiadura handian gidatzeagatik
Gasteizko ertzain-etxeko agenteak eta Arabako Trafikoko Lurralde Unitatekoak Lantarongo industrialdera joan dira goizaldean, bertan 200 ibilgailu baino gehiago bildu direla jakin dutenean. Operatiboan 44 ibilgailu eta 70 pertsona identifikatu dituzte, eta 19 gidari zigortu.
Gaur, igandea, goizaldeko 01:30 pasata, Ertzaintzari Lantarongo industrialdera joateko eskatu diote, 200 ibilgailu baino gehiago bildu direlako bertan, eta ibilgailu horietako batzuk abiadura handian zihoazelako.
Zure interesekoa izan daiteke
Bizkaiko suhiltzaileek piroteknia gaizki erabiltzeak dakartzan istripuez ohartarazi dute eta horiek erabiltzeko jarraibideak eman dituzte
Suhiltzaileek azaldu dutenez, piroteknia produktuek berezko arriskua dute, bai erabiltzen dituzten substantziengatik, bai erabiltzeko moduagatik", eta gogorarazi dute urtero hainbat esku-hartze egiten dituztela horien erabilera desegokiagatik, bereziki urtezahar eta urteberri egunetan.
Euskaltzaleei eskerrak eman dizkie eta larrialdi linguistikoari erantzuteko "elkarguneak sortzeko beharra" azpimarratu du Kontseiluak
6.500 euskaltzale bildu zituen larunbatean euskararen aldeko erakundeak Bilbao Arenan. Balorazio positiboa eta baikorra egin du, eta aurrera begirako erronketan jarri du fokua.
Pertsona bat hil da eta beste bi desagertu dira azken orduetan Andaluzian denboralearen eraginez
Malagako Alhaurin el Grande udalerrian desagertu da horietako bat, hildakoaren gorpua aurkitu duten leku berean. Desagertutako beste laguna Granadako Illora udalerriko motor-gidari bat da.
Ofizialtasunaren urteurren gazi-gozoa bizi du Pilota Federazioak, TASek helegitea noiz ebatziko zain
Euskal Pilotaren Nazioarteko Federazioak duela urtebete onartu zuen Euskal Selekzioaren parte hartzea lehiaketa ofizialetan. Dena dela, ziurgabetasuna da nagusi oraindik; izan ere, Espainiako Federazioak helegitea du jarrita. Kirol Arbitrajeko Auzitegiak berriro atzeratu du ebazpena, urtarrilaren amaierara arte.
Lau pertsona atxilotu dituzte Erriberagoitian, hainbat lapurreta egin eta trafiko-istripua izan ostean
Bi gizon eta bi emakume atxilotu ditu Ertzaintzak, eta beste bi pertsonaren bila dabil. Indarra erabiliz hainbat sakelako berri, kutxa erregistratzaile bat eta auto bat ostea egotzi diete.
Hiru bidaiari zauritu dira Erriberabeitian, autobus istripu batean
Miranda de Ebroko ospitalera eraman dituzte, eta gainerakoek beste autobus batean amaitu dute euren bidaia.
Astelehen honetatik aurrera nahitaezkoa izango da ingurumen-bereizgarria Iruñeko Alde Zaharrean sartzeko
0, Eco, C eta B etiketak dituzten ibilgailuak sartu ahalko dira, baimendutako ibilgailuez gain. Arau horiek ez betetzea arau-hauste larritzat hartuko da, eta 200 euroko isuna ezarriko dute (100 euro, berehala ordainduz gero).
Berbaz eta kantuz eman diote hauspoa euskarari euskalgintzako hainbat eragilek
Aktore, musikari zein bertsolariak igo dira oholtza gainera euskararen aldeko ekitaldian, eta ikuskizun musikatua eskaini dute Gorka Urbizuk, Maia Ibarnek eta Gontzal Mendibilek, besteak beste. Ane Labaka eta Sustrai Colina bertsolariak ere izan dira taula gainean. Txalo zaparrada batekin eta kantuan bukatu dute aldarrikapen artean abiatu den hitzordua.
Milaka lagun bildu ditu Euskalgintzaren Kontseiluak Bilbon, euskararen aldeko pizkundearen akuilu izan daitezen
Euskararen aldeko pizkunde berri baten premia gizarteratzea eta hizkuntza-politiketan jauzia emateko adostasun soziopolitikoa bultzatzea helburu duen ekitaldia egin dute Bilbao Arenan. 2026ko ekainaren 13rako hitzordua ere jarri dute euskaltzaleek.