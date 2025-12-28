Araba
Lantarongo industrialdean bildutako 19 gidari zigortu ditu Ertzaintzak, abiadura handian gidatzeagatik

Ertzaintzak 44 ibilgailu eta 70 pertsona ere identifikatu ditu, igande goizaldeko 01:30ak aldera.
EITB

Gasteizko ertzain-etxeko agenteak eta Arabako Trafikoko Lurralde Unitatekoak Lantarongo industrialdera joan dira goizaldean, bertan 200 ibilgailu baino gehiago bildu direla jakin dutenean. Operatiboan 44 ibilgailu eta 70 pertsona identifikatu dituzte, eta 19 gidari zigortu.

Gaur, igandea, goizaldeko 01:30 pasata, Ertzaintzari Lantarongo industrialdera joateko eskatu diote, 200 ibilgailu baino gehiago bildu direlako bertan, eta ibilgailu horietako batzuk abiadura handian zihoazelako.

