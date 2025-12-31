Mahatsak zuritu eta luzeka lau zatitan mozteak eztarria trabatzea saihets dezake 5 urtetik beherakoetan
Adituek argi diote ahal den heinean saihestu egin behar dela haur txikiek mahats osoak, fruitu lehorrak edo gozoki gogorrak jatea, eta janez gero, beti heldu bat ondoan dutela egin behar dutela. Gainera, eztarrian geldituz gero nola jokatu azaldu dute.
Urte amaierako ospakizunean mahatsak zuritu eta luzeka lau zatitan mozteak urte 5 urtetik beherakoei eztarria trabatzea prebenitu dezake, Ignacio Manrique doktoreak, Espainiako Pediatria Elkarteko (CSV-AEP) Bizi Euskarriko Batzordeko koordinatzaileak, nabarmendu duenez. Izan ere, egun honetan itotzeko arriskua handitu egiten da mahatsen kontsumoarekin, eta itotzea da, hain zuzen ere, haurren heriotza-kausa nagusietako bat.
"Ez dago urterik arrazoi horrengatik haurren batek larrialdietan amaitzen ez duenik, batzuetan ondorio larriekin edo atzeraezinekin", adierazi du Manrique doktoreak, eta azpimarratu du "eztarria trabatzea prebenitu daitekeela neurri egokiak hartuta eta, ezbeharren bat gertatzen bada, behar bezala jokatzen ikasita".
Horregatik, mahatsak azalik eta hazirik gabe uztea ere gomendatu du, azala irristakorra delako eta eztarrira "nahi gabe" irrist egin dezakeelako.
Segurtasun handiagoa izateko, Manriquek nabarmendu du garrantzitsua dela haurrak eserita eta lasai dagoenean kontsumitzea, eta, betiere, heldu batek gainbegiratuta; gainera, arto semolaren gusanitoak edo mahaspasak gomendatu ditu mahatsen alternatiba "seguru" gisa.
Hala ere, fruta horiek ez dira arrisku bakarra Eguberrietako oporretan, garai horretan gehiago jaten baitira turroiak, fruitu lehorrak, azukre-almendrak, arto-krispetak edo gozokiak. Azken horien kasuan, bereziki gogorrek eta biribilek, haur baten arnasbidea erabat blokea dezakete segundo gutxitan, ez baitira azkar desegiten eta erraz sartzen baitira eztarrian.
Hori dela eta, 0 eta 3 urte bitarteko haurrek gozokiak ez kontsumitzea gomendatzen dute eta gogorarazi dute 3-5 urteko taldeak arrisku handia izaten jarraitzen duela, baita senideek edo helduek gainbegiratuta ere. 5 urtetik gora, arrisku horrek behera egiten du, baina ez da desagertzen.
Nola jokatu eztarria trabatuz gero
Eztarria trabatuz gero, Manrique doktoreak egin behar ez direna gauzak azpimarratu ditu, esaterako, hatza ahoan sartzea objektua ateratzen laguntzeko, horrek are "sakonago bultza dezake" objektua eta lesioak eragin; edo haurra oinetatik altxatzea trabatutako objektua arnasbidetik ateratzen laguntzeko, "praktika ez-eraginkorra" izateaz gain, "arriskutsua" delako.
Hori jakinda, nola jokatu azaldu du. Azpimarratu du haurra kontziente dagoenean eta eztul eraginkorra duenean hobe dela ez esku hartzea eta bizkarrean kolperik ez ematea, eztula baita objektua kanporatzeko mekanismo naturala.
Konortea izanda ere, eztula ez bada eraginkorra edo arnasa hartzeko zailtasunak baditu, laguntza eskatu beharko zaie inguruko pertsonei edo 112 telefonoan; ahoa begiratu behar da eta objektua atera, soilik irisgarria denean; hala ez bada, bost kolpe eman beharko dira bizkarrean (eskapula artean, sorbalden azpiko hezur irtenen artean), eta, ondoren, abdomeneko bost konpresio egin (Heimlichen maniobra). Urrats horiek errepikatu egin beharko dira haurrak arnasa ondo hartu arte, objektua kanporatu arte edo konortea galdu arte.
Azken kasu horretan, haurrak konortea galtzen badu, bihotz-biriketako oinarrizko bizkortze-maniobrak hasi beharko dira, eta berehala jarri harremanetan larrialdi-zerbitzuarekin. Behin objektua kanporatzen denean, ospitalera eraman beharko da haurra, lesioak edo konplikazioak baztertzeko.
41 pertsona hil dira aurten trafiko istripuz Euskal Autonomia Erkidegoan, iaz baino lau gehiago
Heriotza kopuruak nabarmen gora egin du Araban (16), zazpi hildako gehiagorekin, aldiz jaitsi egin da Gipuzkoan (16) eta mantendu, berriz, Bizkaian (9).
San Silvestre lasterketak: urtea korrika eta festa giroan amaitzeko aukera ezin hobea
Hego Euskal Herriko hiriburuei dagokienez, San Silvestre lasterketa 12:30ean hasiko da Gasteizen, 16:30ean Bilbon eta 16:45ean Iruñean.
Hauek izango dira Euskadin 2026an egingo diren epaiketa nagusiak: hilketa matxistak, homizidioak eta Osakidetzako oposizioen ustezko filtrazioak
Hainbat prozesuk interes judiziala izango dute ardatz datorren urte osoan.
Bilbok etiketarik gabeko ibilgailuentzako epea itxiko du gaur Emisio Gutxiko Eremuan
Abenduaren 31tik aurrera, A ingurumen mailako auto gehienak ezin izango dira herriko erdigunera sartu, salbuespen zehatzak izan ezik. Beraz, zer ibilgailuk jarraitu ahal izango dute EGEn sartzen?
Pirotekniaren erabilerari buruzko araudia: debekatuta Donostian eta Iruñean, 15 minutuko baimena Gasteizen eta arduraz jokatzeko deia Bilbon
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak eta udalek pirotekniari buruzko araudia errespetatzeko eta suziriak eta petardoak erabiltzean kontu handiz ibiltzeko eskatzen die herritarrei.
Eneko Arrastuari azken agurra Irunen
Mendizalearen gorpua atzo gauean heldu zen Irunera. Hil-kapera Arasoko Enalta beilatokian dago, 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 20:00etara eta hileta-elizkizuna larunbatean izango da, Santa Maria del Juncal elizan.
Eneko Arrastua noiz iritsiko zain daude Irunen, Huescan autopsia lanak amaitu ostean
Sallent de Gallegoko Udalak dolu-eguna ezarri du elur-jausian hildako hiru pertsonen omenez.
Eneko Arrastuaren heriotzak samina eta atsekabea eragin ditu Irunen
Irun lur jota esnatu da gaur. Alkateak, errespetua eta doluminak plazaratu ditu familiarentzat eta, Eneko kide zen Erlaitz mendi elkarteko burua sinistu ezinik dago hainbesteko eskarmentua zuen mendizaleari horrelakorik gertatu izana.
Ertzaintza diskoteka handiak ikuskatzen ari da, Urtezahar gauari begira
700 lagunetik gorako edukiera duten gaueko aisialdirako zortzi lokal dira dira. Txikienak ikuskatzea udalen ardura da. Besteak beste, Segurtasun saila aztertzen ari da edukiera, ebakuazio-bideak eta suteen aurkako babesa betetzen diren.