2025. urtea inoizko hirugarren beroena izan zen, eta 2023tik izandako batez bestekoak 1,5 °C-ko muga gainditu du
2025ean, munduko batez besteko tenperatura 14,97 °C-koa izan zen, 1991-2020 erreferentziako aldiko batez bestekoa baino 0,59 °C beroagoa. Europan ere 2025a hirugarren urte beroena izan zen, batez besteko tenperatura 10,41 °C-koa izan baitzen, 2024ko errekorra baino 0,30 °C baxuagoa baina batez bestekoa baino 1,17 °C altuagoa.
2025a inoiz erregistratutako hirugarren urterik beroena izan zen, baina 2023tik lehen aldia da hiru urteko aldi batean munduko tenperaturek batez beste 1,5 °C gainditzen dutena industria aurreko maila, Parisko Akordioan berotze globala epe luzera mugatzeko ezarritako atalasea, hain zuzen ere.
Iazkoa 2023koa baino 0,01 °C hotzagoa eta 2024koa baino 0,13 °C epelagoa izan zen (urte hori izan zen inoizko beroena), Epe Ertaineko Aurreikuspen Meteorologikoen Europako Zentroak (CEPMPM) asteazken honetan argitaratutako urteko txostenaren arabera. Zentro horrek Copernicusen Klima Aldaketaren Zerbitzuak (C3S) eta Zaintza Atmosferikoaren Zerbitzuak (CAMS) kudeatzen ditu Europako Batzordearentzat.
Zehazki, 2025ean munduko batez besteko tenperatura 14,97 °C-koa izan zen, 1991-2020 erreferentzia aldiko batez bestekoa baino 0,59 °C beroagoa.
Hirugarren urte beroena, baita Europarentzat ere
Europarentzat ere hirugarren urterik beroena izan zen 2025abatez besteko tenperatura 10,41 °C-koa izan baitzen, 2024ko errekorra baino 0,30 C baxuagoa bai, baina batez bestekoa baino 1,17 °C epelagoa.
2025a erregistroetan beroena izan ez zen arren, azken hiru urteetako (2023-2025) tenperatura globalek "industria aurreko (1850-1900) batez bestekoa 1,5 °C-tan gainditzea eragin zuen, hiru urteko aldi batek 1,5 °C-ko muga gainditzen duen lehen aldia", txostenak azpimarratzen duenez.
Horren arrazoi nagusiak dira atmosferan berotegi-efektuko gasak metatzea eta itsasoaren gainazaleko tenperatura bereziki altuak izatea ozeano osoan, El Niño fenomenoaren eraginez, klima aldaketak larriagotutako ozeano-aldakortasuneko beste faktore batzuez gain.
Mauro Facchini EBko Lurraren Behaketako buruaren hitztean, "gutako inork ez zuen mugarri honetara iritsi nahi".
2025ean, gainazaleko airearen batez besteko tenperatura globala industriaurreko (1850 – 1900) maila baino 1,47 °C handiagoa izan zen, 2024an lortutako 1,60 °C-ko mailatik behera hala ere, erregistratutako urterik beroena.
Epe luzerako berotze globalaren egungo maila industriaurreko maila baino 1,4 °C handiagoa da, eta, beraz, egungo berotze erritmoaren arabera, Parisko Akordioan ezarritako 1,5 °C-ko mugara "hamarkada honen amaierara irits gintezke, aurreikusitakoa baino hamarkada bat lehenago".
Ez da herrialderik berotzetik salbu denik
"Mundua azkar ari da hurbiltzen Parisko Akordioak ezarritako epe luzeko tenperatura mugara; eta gainditu egingo dugu, ziurra da. Orain erabaki behar duguna da nola kudeatu hobekien gainditze saihestezin hori eta horrek gizarteetan eta sistema naturaletan dituena ondorioak", azaldu du Calro Buontempo C3Sko zuzendariak. Azken 11 urteak beroenak izan direla gogorarazi du.
Iaz, batez besteko tenperatura altuena erregistratu zen Antartidan eta bigarren altuena Artikoan.
Markak hautsi ziren munduko beste eskualde askotan ere, bereziki bereziki ipar-mendebaldeko eta hego-mendebaldeko Ozeano Barean, ipar-ekialdeko Atlantikoan, Europako ekialdeko eta ipar-mendebaldeko muturrean eta Asia erdialdean.
Samantha Burgess C3Sko klimarako arduradun estrategikoak txostenaren aurkezpenean azaldu duenez, "ez dago klima aldaketatik salbu den herrialde edo hiririk".
Izan ere, 2025ean, munduko lurrazalaren erdiak estres termikoko ohi baino egun gehiago izan zituen, hau da, 32 ° C-ko edo gehiagoko sentsazio termikokoak; Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) mundu mailako klimarekin lotutako heriotzen kausa nagusi gisa onartua du estres termikoa.
Bestalde, eremu lehor eta haizetsuetako tenperatura altuen ondorioz baso-suteak errazago hedatzea ekarri zuen, eta horiek kutsatzaile atmosferiko toxikoak eragin zituzten, Europako zenbait lekutan (Espainia barne) eta Ipar Amerikan, esaterako.
Hala eta guztiz ere, CEPMPMk eta Copernicusek nabarmentzen dutenez, litekeena da 2026a bost urte beroenen artean egotea eta El NIño bezalako beste fenomeno bat gertatzea; bestela esanda, erdialdeko eta ekialdeko Ozeano Bareko urek ezohiko beroketa jasatea, mundu osoko erritmo mtereorologikoi eraginez.
"Denbora kontua besterik ez da. Kontua ez da gertatuko ote den, baizik eta noiz gertatuko den, urte honen amaieran izan baitaiteke, datorren urtean edo bi urte barru", ohartarazi du Buontempok.
Zure interesekoa izan daiteke
Artxibatu egin dute Iruñeko unibertsitateko karparen inguruan egindako sexu-erasoagatiko salaketa
Erasoa urriaren 23ko gauean gertatu zen, Iruñeko 'unibertsitate-karpatik' gertu. Emakume gazte bat bortxaketa baten biktima izan zen, eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman zuten. Ustez inplikatuta zeuden lau gizon atxilotu eta espetxeratu zituzten, baina, DNA probak horien profil genetikoarekin bat ez zetozela egiaztatu ondoren, epaileak aske utzi zituen lau espetxeratuak.
Urtebete igaro da Iruñeko Planetarioan sutea gertatu zenetik
Nafarroako Gobernuak eta Planetarioaren kudeatzen duen NICDO enpresa publikoak azaldu dutenez, azpiegitura eraberritu eta zientzia eta astronomiako dibulgaziorako gune bilakatu nahi dute.
Aldundiak gogorarazi du Bizkaibizi zerbitzua 16 urtetik gorakoentzat dela soilik, eta adingabeei uzteak erantzukizun ekonomikoak dakartzala
Portugaleteko Udaltzaingoa gizon baten heriotza ikertzen ari da; bizikleta elektriko batek harrapatu zuen. Antza denez, 15 urteko adingabe bat zihoan harekin. Aldundiak ohartarazi duenez, Bizkaibizi zerbitzuaren "kontuaren titularra den pertsona helduak ekonomikoki erantzungo die hirugarrenei eragindako kalteei".
Gaur abiatuko da sagardo denboraldia Gipuzkoan
Sagardun Patzuergoa erakundeak antolatuta, Astigarragako Petritegi sagardotegian emango diote hasiera txotx denboraldiari, eguerdian.
Adin txikiko bat atxilotu du Ertzaintzak Agurainen, jihadismo erradikalean murgildu delakoan
EITBk jakin duenez, gaztea, Aguraingo institutuko ikaslea, aurpegia estalita eta motxila batekin ibili zen ikastetxearen inguruetan. Haren jarrerak zentroko langileen susmoak piztu zituen, eta Ertzaintzari deitu zioten. Gaur gaztearen etxebizitza miatu du Poliziak.
Aizepe izango da Donostian gizonezkoen danborrada bakarra
Club Cantabrico taldeak aurten emakumeak danbor jole izango dituela jakinarazi du eta, horrenbestez, Aizepe bakarrik geldituko da gizonezkoekin.
Larreinetako funikularrak 100 urte bete ditu
Bizkaiko burdin meategi handienetara errazago heltzeko eraiki zuten, Larreineta eta Zugaztieta auzoak hobeto komunikatuta egon zitezen. Egun ez dago meategirik, baina funikularrak bere lana egiten segitzen du, mendea beteta.
Julio Iglesiasen etxeko langile ohiek sexu-erasoak eta irain fisikoak leporatu dizkiote abeslariari
2021ean izandako sexu-abusuak, zaplaztekoak, ukituak, irainak eta umiliazioak salatu dituzte langile ohiek, artista espainiarrak 77 urte zituenean, etengabeko beldur eta jazarpen giro batean, elDiario.es kazetak argitaratutakoaren arabera. Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak eginbideak ireki ditu urtarrilaren 5ean Julio Iglesias abeslariaren aurka albisteetan deskribatutako gertaerengatik jarritako salaketa aztertzeko.
Eusko Jaurlaritzak 8,4 milioi euro bideratu ditu indarkeria matxistaren biktimak laguntzeko 2022tik
Ordainketa bakarreko dirulaguntza da, independizatzeko eta bizitza autonomo bati ekiteko prozesuan indarkeria jasan duten emakumeei laguntzera bideratua.