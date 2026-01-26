AMURRIO
Mendiko Eskolako ikasleak ostiralean itzuliko dira eskolara, haize bortitzak teilatua eraitsi ostean

Denboralearen ondorioz, Mendiko Eskolako eraikin nagusiko teilatuaren zati bat erori zen, Amurrion. Zorionez ez zen zauriturik izan. Horrenbestez, eskolak normaltasunez hasiko dira datorren ostiralean.

EITB

Azken eguneratzea

Amurrioko (Araba) Mendiko Eskolako ikasleek ostiralean ekingo diete berriro eskolei, asken astean EAEn izandako haize bortitzaren ondorioz eraikin nagusiko teilatuaren zati bat behera etorri eta eskola-jarduera eten ostean.

Gertakaria Mendiko kaleko espaloian jazo zen, baina ez zen inor zauritu. Suhiltzaileak egitura segurtatzen eta teilatuko hondakinak kentzen ari diren bitartean, ingurua hesituta egon da.

"Ingrid" denboraleak haizeagatiko abisuak aktibo mantendu ditu Hego Euskal Herri osoan; Bizkaian, adibidez, orduko 145 km-ra iritsi ziren boladak Matxitxakon (Bermeo).

Istilua gorabehera, Mendiko Eskolan eskolak ostiralean normaltasunez hasiko direla baieztatu dute eskola agintariek, ikasleen eta ikastetxeko langileen segurtasuna bermatuz.

