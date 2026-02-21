ISTRIPUA

Parapentista bat larri zauritu da Baigura mendian, Lapurdi eta Baxe Nafarroako mugan

25 urteko gaztea erori eta maldaren kontra jo zen larunbat goizean. Lekuko batek eman zuen istriparen berri eta larrialdi zerbitzuek erreskatatu ondoren, Baionako ospitalera eraman zuten larri zaurituta.

25 urteko gazte bat larri zauritu da larunbat honetan Baigura mendian, Lapurdi eta Nafarroa Beherearen arteko mugan, parapente-istripu batean.

Parapentista hegan ari zela, erori egin da 11:30 aldera, oraindik ezagutzen ez diren arrazoiengatik. Baigura gainean ari zen hegan istripua izan, eta maldaren kontra kolpatu denean.

Gaztea bakarrik zihoan parapentean, eta lekuko batek deitu die larrialdi zerbitzuei.

Mendiko suhiltzaile talde bat helikopteroz bertaratu da, baita Baionako Ospitaleko larrialdi eta suspertze egitura mugikorreko talde bat ere, helikopteroz, eta horrela eraman dute Baionako Ospitalera, larri. 

Jendarmeriak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.

Istripuaren lekua oso ezaguna da parapentezaleentzat.

Lapurdi Nafarroa Beherea Iparralde Mendiko istripuak Gizartea

