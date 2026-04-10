Epaia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

La Gilda del Norteko jabeak 18.000 euroko isuna ordaindu beharko du, egoera irregularrean zeuden langileak enplegatzeagatik

Isunaz gain, 7.500 euro ere ordaindu beharko ditu erantzukizun zibilaren kontzeptuan. Epaiaren arabera, langileei ohartarazi zien ikuskapenik egonez gero ezkutatu egin beharko zutela.

Bilboko Justizia Jauregiaren irudia. Argazkia: EITB Media
author image

EITB

Azken eguneratzea

La Gilda del Norte enpresako jabeak 18.000 euroko isuna ordaindu beharko du, “lan-baimenik gabeko atzerritarrak enplegatzeagatik modu errepikatuan”. Horrez gain, Bizkaiko Auzitegiak 2.500 euroko kalte-ordaina ezarri dio erantzukizun zibilaren kontzeptuan akusazio partikularra aurkeztu duten hiru langileetako bakoitzarentzat; hortaz, beste 7.500 euro ere ordaindu beharko ditu.

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez, Bizkaiko Auzitegiko Bigarren Sekzioak frogatutzat jo du akusatuak 2018ko abendutik 2021eko maiatzera bitartean “behin eta berriz kontratatu” zituela egoera irregularrean zeuden atzerritarrak.

Ezkutatzera behartuak

Pertsona horiek ez zuten lan-baimenik eta ez zeuden Gizarte Segurantzan alta emanda; enpresaren jabeak, gainera, saihestu egin zuen Espainiako agintariei pertsona horiek bere enpresako langile zirela jakinaraztea. Epaiak dioenez, gainera, enpresako jabeak langileei ohartarazten zien ikuskapenik egonez gero instalazioetan ezkutatu beharko zutela.

“Frogatuta dago akusatuak modu ohikoan edo errepikatuan Espainian egoera irregularrean zeuden pertsonak enplegatzen zituela lan-baimenik gabe. Horren ondorioz, eta bizirauteko beharraren eraginez, eskaintzen zizkien lan-baldintzak onartzera behartuta zeuden, ahulezia-egoeran baitzeuden lurraldetik kanporatuak izateko mehatxuaren ondorioz”, jasotzen du epaiak.

Lan-eskubideen aurkako delitua

La Gilda del Norteko jabeak 18.000 euroko isuna ordaindu beharko du “langileen eskubideen aurkako delitu baten egile” gisa; beste 7.500 euroak, berriz, eragindako kalte moralengatik ordainduko ditu, erantzukizun zibilaren kontzeptuan.

Bestalde, Bizkaiko Auzitegiak enpresaburuaren alaba absolbitu du, ez baita frogatu “parte hartu zuenik bere aitaren enpresan langile ilegalen kontratazioan”, ezta “sozietate horretako gerente gisa jardun zuenik” ere.

Epaia ez da irmoa, eta helegitea aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren aurrean.

Lana Gizartea

Gehiago ikusi
Publizitatea
X