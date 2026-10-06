Homofobia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Iñaki Angulo youtuberraren aurkako ikerketa hasi du Fiskaltzak, Hector Bellerin futbolariari irain homofoboak egiteagatik

Salaketa duela hilabete jarri zuen Kirolaren Gardentasun eta Demokrazia Elkarteak, eta, ondoren, ehun bat pertsonak egin dute bat salaketarekin. Horren harian, oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen aurkako delitu bat egon ote den ikertzen ari dira.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Madrilgo Fiskaltzak Iñaki Angulo youtuberraren eta eduki sortzailearen aurkako ikerketa eginbideak hasi ditu, Hector Bellerin Real Betiseko futbolariaren inguruan egindako adierazpen homofoboengatik, iturri fiskalek jakitera eman dutenez.

Salaketa duela hilabete jarri zuen Kirolaren Gardentasun eta Demokrazia Elkarteak, eta, ondoren, ehun bat pertsonak egin dute bat salaketarekin. Horren harian, oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen aurkako delitu bat egon ote den ikertzen ari dira.

Real Betis eta Real Madrilen arteko partida zuzenean ematen ari zela egin omen zituen adierazpen homofoboak Angulok. Eduki sortzaileak futbolariaren itxurari eta gustuei buruz esan zuen "azazkalak margotzen ditu" eta "emakumeen liburuak bakarrik irakurtzen ditu. Geroago, irain homofoboak ere ein ei zizkion.

Homofobia Youtube Gizartea Sare Sozialak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X