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Manifestazio jendetsua Zumaian, asteburuan hiru gizonek adingabe bati egindako sexu-erasoa eta eraso fisikoa salatzeko
Mugimendu feministak deitutako mobilizazioarekin bat egin dute ehunka herritarrek eta baita Udalak ere. Zumaiako Udalak gertatutakoa gaitzetsi du ohar baten bidez eta babesa eta elkartasuna helarazi die erasoa jasan duen adingabeari, haren familiari eta inguruari.
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