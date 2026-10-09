Indarkeria matxista
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Manifestazio jendetsua Zumaian, asteburuan hiru gizonek adingabe bati egindako sexu-erasoa eta eraso fisikoa salatzeko

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Mugimendu feministak deitutako mobilizazioarekin bat egin dute ehunka herritarrek eta baita Udalak ere. Zumaiako Udalak gertatutakoa gaitzetsi du ohar baten bidez eta  babesa eta elkartasuna helarazi die erasoa jasan duen adingabeari, haren familiari eta inguruari.

Indarkeria matxista Manifestazioak Zumaia

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