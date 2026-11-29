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Kadaguako korridorea berriro ireki dute, bi ibilgailuk talkaren ondoren guztiz itxita egon ostean
Ezbeharra 18:00ak aldera gertatu da, BI-636 errepidean, Zalla parean.
BI-636 errepidea berriro ireki dute bi noranzkoetan, 18:00etan Zalla parean (Bizkaia) bi ibilgailuk talka egin ostean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Istripuaren ondorioz, bi pertsona zauritu dira eta Gurutzetako Ospitalera eraman behar izan dituzte. Bidea zabalik dago bi noranzkoetan.
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