Ia 40 pertsona hil dira Kaxmirren izandako uholdeetan, Indian
Gutxienez 38 pertsona hil eta 100 zauritu dira Indiako Jammu eta Kaxmir estatuan izandako euri-jasek eragindako uholdeetan. Erreskate talde ugari mobilizatu dira hondakinen artean harrapatuta egon daitezkeen edo korronteak eraman dituen biktimak aurkitzeko.
Gunerik kaltetuenetako bat Chositi izan da. Ur-uholdeek kalteak eragin dituzte etxebizitzetan eta ibilgailuetan. Era berean, uholdeek suntsitu egin dituzte Kishtwar barrutiko Machail Mata santutegia urtero bisitatzen duten erromesentzako kanpin-dendetan jarritako aldi baterako sukaldeak.
Trumpek eta Putinek bilera egingo dute ostiral honetan Alaskan, Ukrainan su-etena lortzeko asmoz
AEBko presidenteak esan du % 25eko aukera dagoela bilerak arrakastarik ez izateko; Kremlinak, berriz, ohartarazi du ez dela aurreikusten akordio formalik sinatzea. Aurrerapenik ezean, Moskuren aurka zigor berriak ezarriko dituela ziurtatu du Trumpek.
Palestinako Aginte Nazionalak nazioarteko laguntza eskatu du Zisjordania hautsiko lukeen proiektuaren aurrean
Benjamin Netanyahuk "Israel Handiari" buruz berriki egindako adierazpenak berresten du plan horrek. Zisjordaniaz eta Gazako Zerrendaz gain, Egipto eta Jordaniako lurraldeen zati bat barne hartuko lituzke, besteak beste.
UEFA, Israelen aurka: "Utzi haurrak hiltzeari, utzi zibilak hiltzeari"
Bi haur errefuxiatu palestinar Paris Saint-Germain eta Tottenham taldeen arteko UEFAko Superkopako finalean izan dira, Aleksander Ceferin UEFAko presidentearekin batera.
Trump Putinengana hurbiltzen saiatuko da Alaskan, Ukrainari buruzko konpromiso irmorik hartu gabe
Ostiraleko bileran (19:30 GMT orduan izango dena, Euskal Herriko 21:30ean) ez da Volodimir Zelenski Ukrainako presidentea izango. Donald Trumpek eta Vladimir Putinek agerraldia egingo dute hedabideen aurrean bileraren amaieran.
Aitor Zabalgogeazkoa (MSF): "Gazako janari banaketa sistema berria basakeria bat da"
Aitor Zabalgogeazkoak zortzi aste egin ditu Gazan Mugarik Gabeko Medikuak erakundearen larrialdietako koordinatzaile bezala lan eginez. Bere hitzetan, 22 hilabeteren ostean, "jendeak esperantza galdu du eta gosetea gero eta handiagoa da". Zabalgogeaskoak gertutik bizi izan du Israelek eta AEBk babesten duten janari banaketa puntuetan gertatzen dena. "Egunero egoten dira hildakoak eta zaurituak" eta askok buruan eta bularrean jasotzen dituztela tiroak adierazi du "Gaur Egun" albistegian egindako elkarrizketan.
Hogeita hamar bat kazetarik protesta egin dute Tel Aviven kazetari gazatarren hilketaren aurka
"Utzi Gazan kazetariak hiltzeari", irakur zitekeen, ingelesez, arabieraz eta hebreeraz idatzitako pankarta batean. Kazetariak ordu erdiz egon dira bilduta Israelgo Kazetarien Elkarte Nazionalaren egoitzaren atarian isiltasunean.
Gutxienez 26 pertsona hil dira Lampedusako kostaldean, ontzi bat hondoratuta
Desagertuen bila jarraitzen dute; izan ere, 95 bat migratzaile zihoazen goizaldean Tripolitik (Libia) abiatu diren bi ontzitan. Horietako batean ura sartzen hasi da, eta, ondorioz, pertsonak bestean ontziratu dira. 60 inguru erreskatatu dituzte.
Aitor Zabalgogeazkoa Gazatik itzuli berri da eta Zerrendako egoera "inoiz baino okerragoa" dela uste du
Bilbon komunikabideekin egindako topaketa batean, 2012ra arte Mugarik Gabeko Medikuak erakundeko zuzendari nagusi izan denak eta gaur egun larrialdietako koordinatzailea den Aitor Zabalgogeazkoak Gazan eman dituen azken zortzi asteak deskribatu ditu. Gaur gauean, "Gaur Egun" albistegian elkarrizketa egingo diote, Gazako Zerrendan bizi den egoera azaldu dezan.
Europako buruzagiek su-etena eskatu diote Trumpi, ostiralean Putinekin Alaskan egingo duen bileraren abiapuntu gisa
Macronen arabera, AEBko presidenteak bideokonferentziaz baieztatu die NATO ez dela Ukrainaren segurtasun bermeetan inplikatuta egongo. Gainera, Frantziako presidenteak azaldu du Trumpek bermatu diela Zelenskik bakarrik negoziatuko dituela Ukrainak Errusiari lagako omen dizkion lurraldeak.