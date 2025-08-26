Estatu Batuak

Hondar-ekaitz ikusgarri batek Arizonako Phoenix hiria estali du

Tormenta de arena en Phoenix (Arizona)
18:00 - 20:00

Hondar-ekaitza Phoenixen. Argazkia: Agentziak

Azken eguneratzea

Ekaitzarekin batera, tximista ugari eta 110 km/h-tik gorako haize-boladak izan dira. AEBtako aireportu garrantzitsuenetakoa den Sky Harbor Nazioarteko Aireportuan hainbat hegaldi bertan behera utzi behar izan dituzte.

