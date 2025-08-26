Israel
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Mikel Ayestaran: "Ez dago inolako aldaketarik Benjamin Netanhayuren Gobernuaren estrategian"

Mikel Ayestaran
18:00 - 20:00
Mikel Ayestaran. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Israelgo Segurtasun Kontseiluaren bileraren ondoren, ez dirudi Netanyahuren Gobernuak Gazako okupazioa gelditzeko asmorik duenik. Erabaki horrek haserre handia sortu du bahituen familien artean. Gaur ehunka mila pertsona atera dira Israelgo kaleetara manifestazio jendetsuetan, baina ez masiboetan. 

Israel Gazako Zerrenda Benjamin Netanyahu Mikel Ayestaran Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Mikel Ayestaran
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mikel Ayestaran: "Ez dago itxaropen handirik bahituak askatzeko negoziazioen inguruan"

Israelgo Segurtasun Kontseiluaren gaurko bileran bi gai nagusi izango dituzte mahai gainean: Gazako hiriaren inbasioa eta bahituak askatzeko negoziazioak. Nahiz eta Hamasek bitartekarien azken proposamena onartu, Netanyahuk baldintzak aldatu ditu eta bahitu guztiak batera askatzea eta Hamas armagabetzea eskatzen ditu. Familiek badakite euren azken aukera dela, eta hainbat protesta deitu dituzte gaurko.

Gehiago kargatu