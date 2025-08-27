Ameriketako Estatu Batuak
Gutxienez bi haur hil dira Minneapolisen, eskola katoliko batean izandako tiroketan

MINNEAPOLIS (United States), 27/08/2025.- Police respond to a shooting at the Annunciation Catholic School in Minneapolis, Minnesota, USA, 27 August 2025. According to police, three people including the gunman died in the shooting at a Catholic primary church and 20 were injured. EFE/EPA/CRAIG LASSIG
Tiroketa Minneapolisen. Argazkia: EFE.

Minneapolisko poliziaburuak emandako datuen arabera, armatutako gizon bat eraikinaren kanpoaldetik tiroka hasi da leihotik, elizako bankuetan eserita zeuden haurren aurka. Zortzi eta hamar urteko bi haur hil dira, eta beste 17 pertsona zauritu dira, horietatik 14 umeak. Erasotzaileak bere buruaz beste egin du eta oraindik ez dute identifikatu.

