Gutxienez bi haur hil dira Minneapolisen, eskola katoliko batean izandako tiroketan
Minneapolisko poliziaburuak emandako datuen arabera, armatutako gizon bat eraikinaren kanpoaldetik tiroka hasi da leihotik, elizako bankuetan eserita zeuden haurren aurka. Zortzi eta hamar urteko bi haur hil dira, eta beste 17 pertsona zauritu dira, horietatik 14 umeak. Erasotzaileak bere buruaz beste egin du eta oraindik ez dute identifikatu.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Beste gorpu bat aurkitu dute Sena ibaian, duela bi aste beste lau aurkitu zituzten lekutik gertu
Fiskaltzak ikerketa abiatu du biktima horrek beste laurekin zerikusia duen argitzeko. Dagoeneko susmagarri bat atxilotu dute.
Kayed Hammad, kazetari gazatarra: "Kazetariak Israelgo Armadaren jomuga nagusietakoak dira, milizianoak baino gehiago"
Kayed Hammadek, orain ia 2 hilabete Gazako infernutik Espainiara heltzea lortu zuen kazetariak, hitz egin digu, etsipenak jota. Haren ustez, nabarmen argia da Gazako kazetariak Israelgo armadaren jomuga direla, eta Nasser Ospitalearen aurkako eraso bikoitza ez zela akatsa izan. Berak ez omen zuen kazetari txalekorik erabiltzen, seguruago sentitzen zelako jantzi gabe ibiltzen.
Israelek dio bahituak askatzeko "akordio integral" bat nahi duela; Hamas, ordea, erantzunaren zain
Hamasek onartutako azken proposamenak erantzunik gabe jarraitzen du, eta AEBk iragarri du "bilera handia" egingo dela, Etxe Zurian.
Mikel Ayestaran: "Ez dago inolako aldaketarik Benjamin Netanhayuren Gobernuaren estrategian"
Israelgo Segurtasun Kontseiluaren bileraren ondoren, ez dirudi Netanyahuren Gobernuak Gazako okupazioa gelditzeko asmorik duenik. Erabaki horrek haserre handia sortu du bahituen familien artean. Manifestazio jendetsuak izan dira gaur Israelgo kaleetan, ehunka mila pertsona atera dira; hala ere, ekintzak ez dira masiboak izan.
Astelehenean bonbardatu zuen ospitalean “Hamasen kamera bat” zegoela argudiatu du Israelek, ebidentziarik aurkeztu gabe
Israelgo Armadak "hasierako ikerketa" bat aurkeztu du astelehenean gertatutakoa argitzeko, baina ez du ebidentziarik eman ezer ez frogatzeko. Hogei pertsona hil zituzten erasoetan; tartean, bost kazetari.
Netanyahuren aurkako protesta jendetsua, Tel Aviven
Milaka pertsona kalera atera dira Israelgo Gobernuari presioa egiteko eta bahituak askatzea ekarriko duen Gazarako su-eten akordioa sinatzea eskatzeko. Egunean zehar, Israelgo hainbat hiritan martxak egin dituzte, eta herrialdeko errepide nagusi batzuk blokeatu dituzte. Orain arte izandako mobilizaziorik jendetsuenak izan dira gaurkoak.
Kajiki tifoiak hiru hildako eta 10 zauritu inguru utzi ditu, Vietnamen
Kajiki tifoia "oso indartsu eta arriskutsutzat" jo dute Vietnamgo agintariek. Nghe An eta Ha Tinh probintzien artean jo du, 90 eta 117 km/h arteko haize-boladekin eta 150 km/h-ko ufadekin.
Hondar-ekaitz izugarri batek Arizonako Phoenix hiria estali du
Ekaitzarekin batera, tximista ugari eta 110 km/h-tik gorako haize-boladak izan dira. AEBko aireportu nagusietakoa den Sky Harbor Nazioarteko Aireportuan hainbat hegaldi bertan behera utzi behar izan dituzte.
Mikel Ayestaran: "Ez dago itxaropen handirik bahituak askatzeko negoziazioen inguruan"
Israelgo Segurtasun Kontseiluaren gaurko bileran bi gai nagusi izango dituzte mahai gainean: Gazako hiriaren inbasioa eta bahituak askatzeko negoziazioak. Nahiz eta Hamasek bitartekarien azken proposamena onartu, Netanyahuk baldintzak aldatu ditu eta bahitu guztiak batera askatzea eta Hamas armagabetzea eskatzen ditu. Familiek badakite euren azken aukera dela, eta hainbat protesta deitu dituzte gaurko.