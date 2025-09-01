Shanghaiko Lankidetza Erakundea
“Barne arazoetan esku-sartzeak” errefusatzen dituen adierazpen bateratua egin du OCSk Txinan

Shangaiko Lankidetza Erakundeko (OCS) herrialdeak "mundu multipolar adierazgarriagoa, demokratikoagoa eta bidezkoagoa" eraikitzearen alde agertu dira, eta Nazio Batuen "koordinazioaren eginkizun nagusia" nabarmendu dute.

FOTODELDIA Tianjin (China), 01/09/2025.- El presidente chino Xi Jinping (d) conversa con su homólogo ruso Vladímir Putin (i) durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) celebrada este lunes en Tianjin, China. EFE/ Alexander Kazakov/ Sputnik / Kremlin / Pool / Crédito Obligatorio

Vladimir Putin Xi Jinping agurtzen, Shanghaiko Lankidetza Erakundearen (OCS) goi-bileran. Argazkia: EFE

author image

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Shangaiko Lankidetza Erakundeak (OCS) errefusatu egin ditu astelehen honetan "barne arazoetako esku-sartzeak", eta gaitzetsi egin ditu ere "nazioarteko merkataritzari eragindako astinaldiak". Hala azaldu da erakundea Xi Jinping txinatarraren, Vladimir Putin errusiarraren eta Narendra Modi indiarraren arteko bileraren ostean.

Txinako Tianjin hirian herrialde kideetako buruzagiek sinatutako eta Txinako estatuetako hedabideetan argitaratutako adierazpen batek "barne arazoetan esku-sartzerik ez" egitearen garrantzia azpimarratzen du, eta "giza eskubideak babesteko aitzakiarekin" egindakoak kritikatzen ditu, eremu horretan "sestra bikoitzak" daudelakoan.

"Estatu kideek bake iraunkorreko mundu bat eraikitzearen alde egiten dute, eta segurtasunarekiko mehatxuei eta erronkei erantzun koordinatua ematea eskatzen dute", dio testuak. Ildo horretan, "separatismoaren, terrorismoaren eta estremismoaren aurkako borrokan" herrialde kideak elkarlanean arituko direla iragarri dute.

Gogoratu behar da blokeko Defentsa ministroek ekainean Txinako Qingdao hirian egindako bilera adierazpen komunik gabe amaitu zela, Pakistanen eta Indiaren artean terrorismoaren inguruan izandako desadostasunengatik eta joan den apirilean Indiak administratutako Kaxmirren izandako erasoaren gaiagatik (26 pertsona hil ziren). Horren ondorioz, Indiak bere herrialdearen aurkako eraso militarra hasi zuen.

Astelehen honetako komunikatuak eraso hori "gogor" gaitzesten du.

OCSko kideek "elkarrekin lan egiten jarraituko dute ideologia erradikalen hedapena, intolerantzia erlijiosoa, xenofobia, nazionalismo bortitza eta arraza- eta etnia-diskriminazioa saihesteko", aldarrikatu dute.

"Borroka geopolitikoa" deitoratu dute

Adierazpenean jasotzen denez, "borroka geopolitikoa areagotzeak mehatxuak eta erronkak planteatzen ditu munduko eta OCSko segurtasunerako eta egonkortasunerako".

Ildo horretan, "munduko ekonomiak, bereziki nazioarteko merkataritzak eta finantza-merkatuek, zirrara larriak" jasan dituela esan du, Donald Trump AEBko presidenteak piztutako gerra komertzialari erreferentzia eginez.

OCSko herrialdeak "ordezkagarriagoa, demokratikoagoa eta bidezkoagoa den mundu multipolar bat eraikitzearen" alde daude, eta Nazio Batuen "koordinaziorako zeregin nagusia" nabarmendu dute.

Testuak adierazten duenez, OCS "nazioarteko eta eskualdeko gatazkak blokeen eta konfrontazioaren ikuspegiaren bidez konpontzearen aurka dago".

Adierazpenak ez dio inolako erreferentziarik egin Ukrainako gerrari.

Astelehen honetako bileran, Putinek India eta Txina bezalako herrialdeek gatazka horretan bakea lortzeko egindako ahaleginak eskertu ditu, eta "Mendebaldeak Ukraina NATOn sartzeko egindako saiakerak" aipatu ditu gatazkaren arrazoietako bat bezala.

OCSk ez du elkar defendatzeko klausularik, NATOk ez bezala, eta bere kideen artean ditu Txina, Errusia, India, Pakistan, Iran, Bielorrusia, Kazakhstan, Kirgizistan, Tajikistan eta Uzbekistan, zeinak, oro har, munduko biztanleriaren % 40 inguru biltzen duten. Gainera, Egipto, Turkia, Birmania edo Azerbaijan bezalako herrialde begirale eta elkarrizketa-bazkideak dira.

Txina India Errusia

