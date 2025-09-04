Israelen okupazioa
MSFk ohartarazi du Zisjordanian "garbiketa etnikoa" izateko arriskua dagoela, kolonoen indarkeria dela eta

Erakunde humanitarioak salatu du etxebizitzen ia % 85 eraitsi dituztela herrixka batzuetan.
cisjordania palestina israel
Zisjordanian suntsitutako eraikin bat, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Mugarik Gabeko Medikuak (jatorrian, frantsesez: Médecins sans frontières) erakundeak ostegun honetan ohartarazi duenez, Zisjordanian "garbiketa etnikoa" izateko arriskua dago, Armadak eta kolono israeldarrek ezarritako palestinarren "nahitaezko desplazamendu masiboa" dela eta.

Erakundeak ohar batean salatu duenez, bere taldeak Israelen okupazioak ezarritako "praktika lotsagabeen" lekuko izan dira. Deitoratu duenez, praktika horiek palestinarrak euren lurraldetik kanporatzeko eta itzultzeko edozein aukera eragozten dituzte, hala nola etxebizitzak eraistea eta mugikortasunerako murrizketak ezartzea, zerbitzu medikoak, hezkuntza zerbitzuak eta ur hornidura galaraziz.

"Garbiketa etnikoaren arriskuak – komunitate palestinarrak nahitaez lekualdatuz – aldaketa demografiko iraunkorra sendotuko du", ohartarazi du Simona Onidi Jenin eta Tulkaremeko MSFren proiektuen koordinatzaileak.

Erakundeak nabarmendu duenez, apirilean eta maiatzean 246 pertsona, horien artean gutxienez 97 haur, Zisjordania hegoaldeko Hebron gobernazioko 12 herritatik derrigorrean lekualdatu zituzten, euren etxebizitzak suntsitu ondoren.

Ildo horretan, Israelek onartutako kolonoentzako 3.410 etxebizitza eraikitzeko plana kritikatu du, Zisjordaniako E1 izeneko eremuan, zeinak Zisjordania erabat zatituko lukeen. Izan ere, hegoaldearen iparraldea blokeatuko luke, Jerusalem ekialdea gainerako Zisjordaniatik bereiziz.

"Israelgo agintarien saiakerarik argienetako bat da hau, Palestinaren etorkizuneko edozein ikuspegirekin amaitzeko", azpimarratu du erakundeak.

Era berean, MSFk salatu du Palestinako biztanleriak mugikortasun murrizketak jasaten dituztela, kolonoek "aurreikusi ezin diren moduan ager daitezkeen" kontrol-postuak ezartzen dituztelako eta "osasun-arreta, eskola, lana eta beste funtsezko zerbitzu batzuetarako" sarbidea mugatzen dutelako.

Adierazi duenez, maiatzetik Hebrongo ur-hornidura publikoa % 50era murriztu da Israelen aldetik, hodien mozketak eragindako hornidura murriztu egin delako, eta ia 800.000 pertsonari eragin die.

Erakundeak gobernuei eskatu die, bereziki Israelekin lotura politiko, militar edo ekonomiko estuak dituztenei, "presio handia egin dezatela palestinarrak indarrez lekualdatzen eta kaltetzen dituzten jardunbideei amaiera emateko", eta "nazioarteko zuzenbidearen arabera legez kanpokoa den okupazioaren" amaiera berma dezatela.

Palestina Israel Munduko albisteak

