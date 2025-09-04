MSFk ohartarazi du Zisjordanian "garbiketa etnikoa" izateko arriskua dagoela, kolonoen indarkeria dela eta
Mugarik Gabeko Medikuak (jatorrian, frantsesez: Médecins sans frontières) erakundeak ostegun honetan ohartarazi duenez, Zisjordanian "garbiketa etnikoa" izateko arriskua dago, Armadak eta kolono israeldarrek ezarritako palestinarren "nahitaezko desplazamendu masiboa" dela eta.
Erakundeak ohar batean salatu duenez, bere taldeak Israelen okupazioak ezarritako "praktika lotsagabeen" lekuko izan dira. Deitoratu duenez, praktika horiek palestinarrak euren lurraldetik kanporatzeko eta itzultzeko edozein aukera eragozten dituzte, hala nola etxebizitzak eraistea eta mugikortasunerako murrizketak ezartzea, zerbitzu medikoak, hezkuntza zerbitzuak eta ur hornidura galaraziz.
"Garbiketa etnikoaren arriskuak – komunitate palestinarrak nahitaez lekualdatuz – aldaketa demografiko iraunkorra sendotuko du", ohartarazi du Simona Onidi Jenin eta Tulkaremeko MSFren proiektuen koordinatzaileak.
Erakundeak nabarmendu duenez, apirilean eta maiatzean 246 pertsona, horien artean gutxienez 97 haur, Zisjordania hegoaldeko Hebron gobernazioko 12 herritatik derrigorrean lekualdatu zituzten, euren etxebizitzak suntsitu ondoren.
Ildo horretan, Israelek onartutako kolonoentzako 3.410 etxebizitza eraikitzeko plana kritikatu du, Zisjordaniako E1 izeneko eremuan, zeinak Zisjordania erabat zatituko lukeen. Izan ere, hegoaldearen iparraldea blokeatuko luke, Jerusalem ekialdea gainerako Zisjordaniatik bereiziz.
"Israelgo agintarien saiakerarik argienetako bat da hau, Palestinaren etorkizuneko edozein ikuspegirekin amaitzeko", azpimarratu du erakundeak.
Era berean, MSFk salatu du Palestinako biztanleriak mugikortasun murrizketak jasaten dituztela, kolonoek "aurreikusi ezin diren moduan ager daitezkeen" kontrol-postuak ezartzen dituztelako eta "osasun-arreta, eskola, lana eta beste funtsezko zerbitzu batzuetarako" sarbidea mugatzen dutelako.
Adierazi duenez, maiatzetik Hebrongo ur-hornidura publikoa % 50era murriztu da Israelen aldetik, hodien mozketak eragindako hornidura murriztu egin delako, eta ia 800.000 pertsonari eragin die.
Erakundeak gobernuei eskatu die, bereziki Israelekin lotura politiko, militar edo ekonomiko estuak dituztenei, "presio handia egin dezatela palestinarrak indarrez lekualdatzen eta kaltetzen dituzten jardunbideei amaiera emateko", eta "nazioarteko zuzenbidearen arabera legez kanpokoa den okupazioaren" amaiera berma dezatela.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Nor da Sylvan Adams, Israel-Premier Tech taldearen jabea?
Israelgo pertsona aberatsenetakoa da, publikoki onartu du sionista dela eta Benjamin Netanyahu lehen ministroaren lagun mina da.
26 herrialdek Ukrainan tropak zabaltzeko edo bertan egoteko konpromisoa hartu dutela iragarri du Macronek
Frantziako presidentearen arabera, indar horiek ez dira lehen lerrokoak izango, eta horien helburua da "edozein eraso handi berri prebenitzea" eta 26 herrialde horiek "Ukrainako segurtasun iraunkorrean inplikatzea". Datozen egunetan zehaztuko da AEBk zein neurritan eta modutan lagunduko duen Kieven segurtasunean.
Putin eta Xi 150 urte arte bizitzeaz eta hilezkortasunaz mintzatu dira
Tiananmen plazako desfile militarrera ikustera zihoazela, Errusiako eta Txinako presidentearen arteko elkarrizketa jaso du giro-mikrofono batek. "Lehen, oso gutxitan iristen zen jendea 70 urte bizitzera, gaur egun, ordea, 70 urterekin gaztea zara oraindik", esan dio Xik Putini, interpretearen laguntzaz.
16 pertsona hil eta hogei baino gehiago zauritu dira Lisboan, Gloriako funikularra errailetik atera da eta
Portugaleko presidenteak doluminak eman dizkie "tragediak" kaltetutako familiei.
Putinek "argi apur bat" ikusi du Ukrainako "tunelaren amaieran", baina akordiorik ezean gerrak jarraituko duela ziurtatu du
Errusiako presidenteak adierazi du Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearekin biltzeko prest dagoela Moskura bidaiatzen badu.
Hamasek esan du nazioarteko harremanak "areagotu" dituela, Israel Gazan egiten ari den "sarraskia" gelditzeko asmoz
Talde islamiarrak ohartarazi duenez, gainera, Zisjordanian bizi duten hondamendia ez da Gazako Zerrendan bizi dutena baino samurragoa.
Txinak botere militarraren erakustaldi handia egin du II. Mundu Gerraren amaieraren 80. urteurrena ospatzeko
Desfile militarrean Xi Jinping Txinako presidentea izan da, Vladimir Putin eta Kim Jong-un Errusiako eta Ipar Koreako buruzagiekin batera. "Txinako nazioaren gaztetze handia geldiezina da eta, zalantzarik gabe, bakearen eta gizateriaren garapenak garaituko du", iragarri du Txinako presidenteak.
Venezuelatik "droga ugari" omen zekartzan itsasontzi bati eraso egin dio AEBk
Washingtonek adierazi du erasoa duela egun batzuk Venezuela parean nazioarteko uretan aktibatu zuen estrategia militarraren parte dela.
Bulgariak baztertu egin du Von der Leyenen hegazkinaren kontra erasorik izan zenik
EBren kide den Estatuko agintarien arabera, interferentzia mota horiek "egunero" gertatzen dira, eta, beraz, ez dute ikerketarik egingo.