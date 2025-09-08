Inbasioa Gazan
Europa, Israelen aurkako kritikoen eta Gazako politikarekin permisibo direnen artean banatuta

Hainbat herrialdek argi eta garbi kritikatu dute Gazako genozidioa, eta estatu palestinarra sortzearen alde agertu dira. Beste batzuek Israelgo Gobernuaren politika defendatzen dute eta aliantzen alde egiten dute.

Desplazados de Gaza esperando para recibir alimentos por la hambruna

Gazatarrak, Israelen blokeoagatik elikagaiak jasotzeko zain. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak astelehen honetan agerian utzi du Israelen gainean presio handiagoa egitearen aldeko jarrera. Europan, antzeko jarrera kritikoa duten herrialdeak daude, hala nola Suedia, Norvegia eta Eslovenia; beste batzuek, berriz, Israelek aurrera eramandako erasoak onartzeko prestutasun handiagoa dute, hala nola Alemaniak eta ekialdeko beste Estatu batzuek.

Sanchezek Israelen aurkako neurri berriak iragarri ditu astelehen honetan. Neurri horiek berehala aplikatuko dira, besteak beste, armen enbargoa juridikoki sendotzea, genozidioan inplikatutakoei Espainian sartzea debekatzea eta laguntza humanitario gehiago ematea.

Kritikoak

Israelen aurrean jarrera kritikoa duten beste herrialde batzuk Eslovenia eta Norvegia (iaz Espainia eta Irlandarekin bat egin zuten Estatu palestinarra aitortzeko) eta Suedia (2014an onartu zuen) dira. Azken horrek, gainera, bloke komunitarioaren eta Israelen arteko Elkartze Akordioa izoztearen eta Israel Horizonte Europa ikerketa-programatik partzialki kanporatzearen alde egin du.

Frantziak ere bat egin du aurten kritikoen taldearekin, eta uztailean iragarri zuen Estatu palestinarra onartuko zuela irailean New Yorken, NBEren Batzar Nagusian.

Turkia Israelgo Gobernuaren aurrean herrialde kritikoenetako bat da. Iraganean harreman diplomatiko, militar eta komertzial garrantzitsuak zituen Israelekin, baina 2022ko urrian Gazan inbasioa hasi zenetik kontaktu horiek eteten joan zen.

Errusiak gogor gaitzetsi ditu Israelek Gazan egindako erasoak, eta bost urtetik beherako 132.000 haurren bizitza mehatxatzen duen hondamendi humanitarioa salatu du.

Aldekoak

Europa erdialdeko hainbat herrialde Israelen aldekoenen artean daude Europan, hala nola Hungaria eta Txekiar Errepublika. Azken horien gobernuek erabat errefusatzen dute EBren eta Israelen arteko Elkartze Akordioa bertan behera uztea.

Hungariako gobernu ultraeskuindarrak Netanyahu ere hartu zuen apirilean, nahiz eta Nazioarteko Zigor Auzitegiak hura bilatzeko eta atxilotzeko agindua eman gerra-krimenengatik.

Austriak ere Israelen aldeko jarrera du, azken hilabeteotan Israelek Gazan egindako ekintzen aurkako kritiken bat egin duen arren.

Alemaniarentzat, Israelen segurtasuna eta existentzia, "erantzukizun historikoagatik", "Estatuaren arrazoi" dira. Baztertu egin du Estatu palestinar bat laster aitortzea, uste baitu bi estaturen konponbide baterako urrats hori negoziatutako prozesu baten amaieran egin behar dela.

Italian, Giorgia Meloni ultraeskuindarraren Gobernua Israelen aliatua da, baina bi estatuen konponbidearen alde dago, eta azken asteotan Israelgo Gobernuaren "neurriz kanpoko" erasoaldia gaitzetsi du. Halaber, palestinar Estatua onartzeko prest agertu da, baina "eraginkorra" izan daitekeenean.

Gazako Zerrenda Palestina Israel Europa Europar Batasuna Munduko albisteak

