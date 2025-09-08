Europa, Israelen aurkako kritikoen eta Gazako politikarekin permisibo direnen artean banatuta
Hainbat herrialdek argi eta garbi kritikatu dute Gazako genozidioa, eta estatu palestinarra sortzearen alde agertu dira. Beste batzuek Israelgo Gobernuaren politika defendatzen dute eta aliantzen alde egiten dute.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak astelehen honetan agerian utzi du Israelen gainean presio handiagoa egitearen aldeko jarrera. Europan, antzeko jarrera kritikoa duten herrialdeak daude, hala nola Suedia, Norvegia eta Eslovenia; beste batzuek, berriz, Israelek aurrera eramandako erasoak onartzeko prestutasun handiagoa dute, hala nola Alemaniak eta ekialdeko beste Estatu batzuek.
Sanchezek Israelen aurkako neurri berriak iragarri ditu astelehen honetan. Neurri horiek berehala aplikatuko dira, besteak beste, armen enbargoa juridikoki sendotzea, genozidioan inplikatutakoei Espainian sartzea debekatzea eta laguntza humanitario gehiago ematea.
Kritikoak
Israelen aurrean jarrera kritikoa duten beste herrialde batzuk Eslovenia eta Norvegia (iaz Espainia eta Irlandarekin bat egin zuten Estatu palestinarra aitortzeko) eta Suedia (2014an onartu zuen) dira. Azken horrek, gainera, bloke komunitarioaren eta Israelen arteko Elkartze Akordioa izoztearen eta Israel Horizonte Europa ikerketa-programatik partzialki kanporatzearen alde egin du.
Frantziak ere bat egin du aurten kritikoen taldearekin, eta uztailean iragarri zuen Estatu palestinarra onartuko zuela irailean New Yorken, NBEren Batzar Nagusian.
Turkia Israelgo Gobernuaren aurrean herrialde kritikoenetako bat da. Iraganean harreman diplomatiko, militar eta komertzial garrantzitsuak zituen Israelekin, baina 2022ko urrian Gazan inbasioa hasi zenetik kontaktu horiek eteten joan zen.
Errusiak gogor gaitzetsi ditu Israelek Gazan egindako erasoak, eta bost urtetik beherako 132.000 haurren bizitza mehatxatzen duen hondamendi humanitarioa salatu du.
Aldekoak
Europa erdialdeko hainbat herrialde Israelen aldekoenen artean daude Europan, hala nola Hungaria eta Txekiar Errepublika. Azken horien gobernuek erabat errefusatzen dute EBren eta Israelen arteko Elkartze Akordioa bertan behera uztea.
Hungariako gobernu ultraeskuindarrak Netanyahu ere hartu zuen apirilean, nahiz eta Nazioarteko Zigor Auzitegiak hura bilatzeko eta atxilotzeko agindua eman gerra-krimenengatik.
Austriak ere Israelen aldeko jarrera du, azken hilabeteotan Israelek Gazan egindako ekintzen aurkako kritiken bat egin duen arren.
Alemaniarentzat, Israelen segurtasuna eta existentzia, "erantzukizun historikoagatik", "Estatuaren arrazoi" dira. Baztertu egin du Estatu palestinar bat laster aitortzea, uste baitu bi estaturen konponbide baterako urrats hori negoziatutako prozesu baten amaieran egin behar dela.
Italian, Giorgia Meloni ultraeskuindarraren Gobernua Israelen aliatua da, baina bi estatuen konponbidearen alde dago, eta azken asteotan Israelgo Gobernuaren "neurriz kanpoko" erasoaldia gaitzetsi du. Halaber, palestinar Estatua onartzeko prest agertu da, baina "eraginkorra" izan daitekeenean.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Bayrou Frantziako lehen ministroak konfiantza mozioa galdu eta dimisioa eman beharko du
Guztira, 364 diputatuk egin dute konfiantzaren aurka, eta 194k babesa eman diote. Ondorioz, Bayrouk dimisioa aurkeztu behar dio Emmanuel Macron presidenteari.
Israelek beste etxebizitza dorre bat bonbardatu du Gaza Hirian
Israelgo Armadak beste bonbardaketa bat egin du Gaza Hiriko etxebizitza dorre baten aurka, ostiralean eraikin mota horien aurkako eraso kanpaina hasi ostean, Hamas Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduak "helburu terroristekin" erabiltzen dituela argudiatuta.
Mileik kolpe gogorra jaso du hauteskundeetan, eta Axel Kicillofek gidatutako peronismoa suspertu egin da
"Honek agerian uzten du Argentinan badagoela beste bide bat, eta gaur hasiko gara bidea egiten", azpimarratu du hautagai peronistak.
Sei pertsona hil dituzte autobus baten aurkako erasoan, Jerusalemen
Israelgo Poliziak adierazi duenez, "neutralizatu" egin dituzte inplikatutako bi "terroristak", erasoaren ostean. Hamasek eta Jihad Islamikoak txalotu egin dute "erresistentziako bi borrokalarik" egindako erasoa.
Carlo Acutis mende honetako lehenengo santu izendatu du aita santuak
Leuzemiak jota hil zen 2006an, 15 urterekin. Acutis apirilaren 27an kanonizatu behar zuten, baina zeremonia bertan behera geratu zen Frantzisko aita santua hil zelako.
83 pertsona hil ditu Israelek Gazan erasoetan, eta beste bost, gosez
Israelgo Atzerri ministro Gideon Saarrek esan du gerra amaituko litzatekeela Hamasek bahituak entregatu eta armak utziko balitu. Hamasek esan du bahituak askatzeko prest dagoela, Israelek bere indar guztiak Zerrendatik erretiratzen baditu.
40. Open Sestao Basque Country xake txapelketan ez da parte-hartzaileen banderarik ikusiko, jokalari israeldarrak daudelako
Antolatzaileek "Israelek Gazan egindako genozidioa" gaitzetsi dute, eta Palestinako bandera jarriko dute Las Llanasen.
Lisboako funikularraren kablea eten egin zela frogatu dute lehen ikerketek
Kable hori funikularreko beste kabina bati lotuta zegoen, eta kontrapisu gisa erabiltzen zen.
Japoniako lehen ministroak dimisioa eman du, PLD alderdiak bere etorkizuna erabakitzeko hitzordua heldu aurretik
Alderdiak primarioen ezohiko aurrerapen baten inguruan eztabaidatu bezperan eman du dimisioa. Izan ere, hauteskundeetan emaitza kaxkarrak lortu ostean, pentsatzekoa da alderdiaren zein Gobernuaren buruzagitzatik kenduko zutela